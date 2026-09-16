Kupujesz pellet na zimę? Wchodzą nowe zasady

Sprzedawany opał będzie musiał zostać przebadany, a kupujący otrzyma świadectwo zawierające informacje o jego jakości. Przestrzegania nowych zasad mają pilnować Inspekcja Handlowa oraz Krajowa Administracja Skarbowa.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji przepisów dotyczących systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Do tej pory obejmował on przede wszystkim takie paliwa jak benzyna czy olej napędowy. Teraz kontrolą mają zostać objęte również biopaliwa stałe wykorzystywane do ogrzewania domów.

Nowe regulacje obejmą m.in. pellet i brykiet drzewny, zrębkę, drewno kawałkowe, pellet niedrzewny, nazywany również agropelletem, słomę oraz pozostałą biomasę drzewną i niedrzewną. Celem zmian jest wyeliminowanie ze sprzedaży produktów o niepewnym składzie i parametrach. Ma to chronić zarówno konsumentów i ich urządzenia grzewcze, jak i jakość powietrza.

Świadectwo jakości przy zakupie pelletu

Jedną z najważniejszych zmian będzie wprowadzenie świadectw jakości. Producent, importer lub sprzedawca wprowadzający na rynek pellet albo inne biopaliwo stałe będzie musiał zlecić jego badanie laboratoryjne. Na podstawie wyników wystawione zostanie świadectwo przekazywane kupującemu.

Dokument ma zawierać najważniejsze parametry opału, w tym informacje dotyczące jego kaloryczności, wilgotności czy zawartości popiołu. Klient będzie więc mógł sprawdzić właściwości produktu przed jego wykorzystaniem.

Regulacje mają również ograniczyć sprzedaż paliw zawierających niepożądane substancje, np. pozostałości materiałów z produkcji mebli, kleje czy tworzywa sztuczne.

Za kontrolowanie rynku odpowiadać mają Inspekcja Handlowa oraz Krajowa Administracja Skarbowa. Kontrole będą mogły objąć producentów, importerów i sprzedawców. Sprawdzany będzie zarówno opał wytwarzany w Polsce, jak i sprowadzany z zagranicy. Projekt przewiduje również sankcje za naruszanie nowych wymogów.

Pozostaje pytanie, czy dodatkowe badania i formalności przełożą się na ceny opału. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, powołując się na analizy Polskiej Rady Pelletu, przekonuje, że nowe regulacje nie powinny doprowadzić do wzrostu cen. Według branży większość krajowych producentów już obecnie wytwarza pellet spełniający wymagania najwyższej klasy A1.

Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów nie oznacza jeszcze wejścia nowych zasad w życie. Nowelizacja musi przejść dalszą procedurę legislacyjną.

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