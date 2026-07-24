"Skandalicznie słabe". Minister wściekła na Stanowskiego

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchomiło projekt lasów społecznych, który od początku budzi duże emocje. Część dziennikarzy i aktywistów ekologicznych podważa skuteczność nowych rozwiązań, wskazując, że nie zapewniają one realnej ochrony terenów leśnych.

Stanowski wyśmiał pomysł minister. Hennig-Kloska grzmi: Skandalicznie słabe

Zgodnie z założeniami programu lasy społeczne mają pełnić przede wszystkim funkcje rekreacyjne, edukacyjne i przyrodnicze w otoczeniu 14 największych polskich miast.

"Dotrzymujemy słowa. Powołaliśmy pierwsze lasy społeczne w Polsce, to lasy ochronne wokół Wrocławia. Kolejne miasta przed nami" – ogłosiła we wtorek 21 lipca minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Pod jej postem pojawiła się lawina krytycznych komentarzy. Głos w sprawie zabrał też twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski.

"Można iść i miło spędzić czas, można przejechać się rowerem. Ponadto taki las oczyszcza powietrze i gromadzi wodę. Gratulacje. Ja bym jeszcze pomyślał nad pierwszą plażą społeczną nad Bałtykiem, gdzie będzie można usiąść na piasku i obserwować fale" – stwierdził sarkastycznie.

"Lasy społeczne utworzyli Twoi koledzy z PiS, w 2022 roku – no ale wtedy nie interesowałeś się polityką więc zrozumiałe" – odpisał mu jeden z internautów. "Niemożliwe, przecież pani ministra by kłamała, że utworzyła pierwszy taki las" – zripostował Stanowski.

Do ironicznego komentarza dziennikarza postanowiła odnieść się też sama minister Hennig-Kloska.

"Naśmiewanie się z postulatu wielu Polek i Polaków, którzy lasy użytkowane dotychczas głównie gospodarczo, chcą mieć bardziej dla siebie – skandalicznie słabe – żaden prawdziwy dziennikarz by sobie na coś takiego nie pozwolił" – oceniła polityk.

"No ale ja jestem nieprawdziwy i podziwiam ten wasz społeczny las" – odpisał Stanowski.

W piątek 24 lipca minister klimatu wróciła jeszcze do sprawy w osobnym wpisie.

"To jeszcze raz, po co komu las społeczny? Las społeczny to nazwa formy ochrony, która z lasów wokół miast wyprowadza rębnie zupełne. Zupełne polegają na usunięciu całego dojrzałego drzewostanu z danej powierzchni w ramach jednego cięcia. Czyli las był i nagle go nie ma" – wyjaśniała.

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