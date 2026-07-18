Ominięcie cieśniny Ormuz. Irak podpisał dziesiątki umów z zachodnimi firmami

Irackie władze i zachodnie koncerny energetyczne podpisały w piątek (17 lipca) listy intencyjne i porozumienia o łącznej wartości przekraczającej 60 mld dolarów.

Inwestycje mają objąć rozwój wydobycia ropy naftowej i gazu oraz budowę infrastruktury przesyłowej, w tym nowych szlaków eksportowych omijających cieśninę Ormuz.

Zachodnie koncerny inwestują w Irak. Umowy warte ponad 60 mld dolarów

Porozumienia zawarto podczas amerykańsko-irackiego szczytu biznesowego w Waszyngtonie. Wśród uczestniczących firm znalazły się m.in. Chevron, ConocoPhillips i BP.

Chevron podpisał porozumienia dotyczące rozwoju pól naftowych West Qurna 2 i Nassirija oraz projektu nowego rurociągu, który mógłby połączyć Irak z syryjskim wybrzeżem Morza Śródziemnego.

ConocoPhillips uzgodnił przejęcie 42-procentowego udziału w spółce BP Energy of Kirkuk Ltd i dołączy do BP przy modernizacji czterech pól naftowych w rejonie Kirkuku.

Przedstawiciele obu firm ocenili perspektywy inwestycyjne w Iraku jako bardzo obiecujące, wskazując na duży potencjał kraju do rozwoju sektora energetycznego.

Iracki premier Ali al-Zaidi zapewnił, że jego rząd prowadzi politykę otwartości na zagraniczne inwestycje. Nowe projekty mają wzmocnić współpracę gospodarczą z USA oraz zwiększyć bezpieczeństwo eksportu irackiej ropy w związku z utrzymującymi się napięciami na Bliskim Wschodzie.

Wojna USA i Izraela z Iranem. Ultimatum Trumpa ws. cieśniny Ormuz

Wojna rozpoczęta przez Stany Zjednoczone i Izrael przeciwko Iranowi 28 lutego doprowadziła do destabilizacji Zatoki Perskiej i rozprzestrzeniła się na cały region. Cieśnina Ormuz stała się głównym polem bitwy w tym konflikcie.

Waszyngton i Teheran od kwietnia negocjują pokój, ale dotychczasowe wysiłki nie przyniosły rozstrzygnięcia. Prezydent USA Donald Trump zagroził w tym tygodniu Iranowi, że jeśli nie otworzy cieśniny Ormuz i nie zaakceptuje amerykańskich warunków, to Stany Zjednoczone zniszczą wszystkie irańskie elektrownie i mosty.

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