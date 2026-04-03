W Warszawie spłonął historyczny krzyż papieski

W Wielki Piątek z niewiadomych na razie przyczyn doszło do pożaru krzyża na terenie Parafii Rzymskokatolickiej Św. Maksymiliana Kolbe na warszawskim Służewcu.

Pożar historycznego krzyża w Wielki Piątek

– To krzyż drewniany, z zewnątrz i wewnątrz obity blachą. W tym momencie trwa ocena pod względem stateczności tego krzyża, czy on będzie w stanie samodzielnie stać w tym miejscu bez użycia lin podporowych – poinformował kapitan Łukasz Zagdański z KM PSP w Warszawie na antenie TVP Info. Straż Pożarna opanowała zagrożenie, ale obiekt niestety w dużej mierze spłonął. Jak przekazał, z powodu utraty stateczności krzyż prawdopodobnie zostanie rozebrany. Przyczyny zdarzenia będzie teraz ustalać policja.

Jest to oryginalny krzyż z pierwszej mszy papieża Jana Pawła II w Polsce, odprawionej 2 czerwca 1979 roku na placu Marszalka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wygłosił on wówczas słynne słowa: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi". Później konstrukcja trafiła we wspomniane miejsce przy świątyni na Mokotowie przy ulicy Rzymowskiego.