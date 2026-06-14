Izraelowi wojna niestraszna
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Opinie
  • Paweł LisickiAutor:Paweł Lisicki

Izraelowi wojna niestraszna

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Donald Trump i Benjamin Netenjahu
Donald Trump i Benjamin Netenjahu Źródło: PAP/EPA / JIM LO SCALZO / POOL
W RZECZY SAMEJ II Złapał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma – to powiedzonko znakomicie opisuje sytuację na Bliskim Wschodzie.

Mimo ciągłych opowieści Donalda Trumpa, że już za momencik, już za chwileczkę zostanie zawarte porozumienie USA z Iranem, wojna raz po raz rozpala się w najlepsze. Gniewne pohukiwania prezydenta USA tego nie zmienią. Nic nie dają groźby, wybuchy wściekłości, mniej lub bardziej buńczuczne deklaracje. Jest ich zresztą tak wiele i są tak zmienne, że nie tworzą sensownej całości. W środę Donald Trump ogłosił, że „Tyran Bliskiego Wschodu jest martwy”. Nie bardzo wiadomo, na czym owa „martwość” polega, skoro Iran zdołał uderzyć w amerykańskie ośrodki, a wcześniej zniszczyć śmigłowiec Apache. Dodatkowo swoje oświadczenie prezydent USA okrasił opowieścią o tym, że Teheran zbyt długo negocjował w sprawie umowy kończącej wojnę, która „byłaby dla niego świetna”.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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