Zniszczył figurę Jezusa. Izraelski żołnierz surowo ukarany

Palestyński dziennikarz Younis Tirawi zamieścił na platformie X zdjęcie, na którym widać, jak izraelski żołnierz uderza młotem w głowę figury ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Figura leży na ziemi, wcześniej strącona z krzyża. Do skandalicznego zdarzenia doszło w chrześcijańskiej wiosce Debl, w południowym Libanie, gdzie izraelska armia prowadzi działania militarne przeciwko Hezbollahowi.

Siły Obronne Izraela (IDF) wydały komunikat, w którym potwierdzono autentyczność zdjęcia i zapowiedziano wyjaśnienie sprawy. Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar przeprosił chrześcijan oraz wraził nadzieję, że sprawca tego "niedopuszczalnego czynu" poniesie konsekwencje. Szef izraelskiej dyplomacji określił zachowanie żołnierza jako "haniebne". "To wstydliwe działanie jest całkowicie sprzeczne z naszymi wartościami. Izrael jest krajem, który szanuje różne religie i ich święte symbole oraz podtrzymuje tolerancję i wzajemny szacunek między wyznaniami. Przepraszamy za ten incydent oraz wszystkich chrześcijan, których uczucia zostały zranione" – napisał w mediach społecznościowych.

Co z żołnierzem, który zniszczył figurę Jezusa?

Izraelskie dowództwo ukarało żołnierza, który zniszczył figurę Jezusa w Libanie. Wojskowy został wydalony ze służby i trafi do więzienia wojskowego na 30 dni. Identyczne konsekwencje spotkały żołnierza, który robił zdjęcia – podał portal The Times of Israel.

Ukarano także sześciu innych wojskowych, będących świadkami tego zdarzenia. Jak wykazało postępowanie izraelskiej armii, nie podjęli oni żadnych działań, aby "powstrzymać incydent lub go zgłosić". "Śledztwo wykazało, że zachowanie żołnierzy całkowicie odbiegało od rozkazów i wartości Sił Obronnych Izraela" – przekazano w komunikacie. Ustalenia zostały przedstawione dowódcy 162. dywizji, gen. bryg. Sagivowi Dahanowi, odpowiedzialnemu za teren, gdzie doszło do zdarzenia.

