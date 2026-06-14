Przyjemski zamordowany

Dziś powiedzielibyśmy o nim: saper i artylerzysta. Jego kariera pokazuje zaś, że nie zawsze najlepszą szkołą wojskową były Dzikie Pola na Ukrainie; podjazdowa walka z Tatarami i co jakiś czas – tłumienie kolejnych powstań kozackich. Bohater bowiem zaciągnął się najpierw, w czasie wojny trzydziestoletniej, do armii… szwedzkiej i walczył pod wodzą Bernarda księcia Weimarskiego. Być może dzięki wsparciu księcia Przyjemski rozpoczął w 1638 r. studia w Orleanie, dołączając do uczącego się tam brata Andrzeja.