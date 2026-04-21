"Poziom antychrześcijańskiej nienawiści". Bosak skomentował skandal

Palestyński dziennikarz Younis Tirawi zamieścił na swoim koncie na platformie X zdjęcie ukazujące izraelskiego żołnierza. Widać na nim jak mężczyzna uderza młotem w głowę figury ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Figura leży na ziemi, wcześniej strącona z krzyża.

"Izraelski żołnierz rozbija głowę figury Jezusa Chrystusa podczas operacji w południowym Libanie" – brzmiał opis dołączony do opublikowanego w sieci zdjęcia.

Skandaliczne zachowanie żołnierza wywołało oburzenie wśród opinii publicznej.

Szokujące sceny w Libanie. Bosak: Poziom antychrześcijańskiej nienawiści

O sprawę był pytany w Kanale Zero Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji.

– To pokazuje poziom antychrześcijańskiej nienawiści, która tam ma miejsce. Warto powiedzieć, że normalną praktyką wśród niektórych Izraelczyków jest plucie na wejścia do kościołów, także na chrześcijan odbywających swoje procesje w Jerozolimie – mówił.

Krzysztof Bosak ocenił, że "to jest sposób, w jaki oni okazują swoją pogardę czy nienawiść".

– Natomiast niszczenie świętych rzeczy, a po prostu figur w Libanie, to jest jakby nowa jakość. To znaczy Izrael po pierwsze – jedno z ostatnich państw, które ma dużą wspólnotę chrześcijańską, w tej chwili podbija jego południe. Po drugie – niszczy wioski i niszczy tam też elementy kultu religijnego – tłumaczył.

Podkreślił, że "minister Sikorski wyszedł poza skomentowanie tego i odniósł się także do kwestii zbrodni wojennych, a nawet do zbrodni, jeżeli dobrze pamiętam jego wpis, na zakładnikach".

– Bardzo ostro zareagował, co ciekawe, nie tylko minister spraw zagranicznych Izraela, który – de facto – w ostatnim zdaniu swojego wpisu tak jakby grozi premierowi Sikorskiemu. Co jest w ogóle niesamowite, żeby jakby w tweetach jakieś pogróżki formułować, ale warto zwrócić uwagę, że także amerykański ambasador w Izraelu ujął się bardzo za stroną izraelską. Nie wiadomo po co miesza się w ten spór dyplomatyczny i jeszcze swoje wpisy oznaczył takimi ikonkami ognia, co jest też, powiedziałbym, dziwaczne – powiedział Krzysztof Bosak.

Czytaj też:

Żołnierz Izraela młotem rozbił figurę Jezusa. Kard. Pizzaballa zabrał głosCzytaj też:

