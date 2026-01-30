Pokojowy Nobel dla Trumpa? Sikorski stawia warunek

– Jeśli prezydent Trump doprowadzi do sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy, to ja też taką nominację podpiszę, bo mam do tego też prawo – powiedział Sikorski w piątek (30 stycznia).

Kilka godzin wcześniej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że otrzymał z USA i Izraela wniosek o poparcie nominacji Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla.

– Do Sejmu wpłynęła korespondencja w związku z inicjatywą przewodniczącego Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych pana Mike'a Johnsona oraz przewodniczącego Knesetu państwa Izrael pana Amira Ochanny w sprawie poparcia przez marszałka Sejmu RP ich starań dla przyznania prezydentowi Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla – przekazał Czarzasty.

Polityk zapowiedział, że rozważy tę sprawę i przedstawi swoje stanowisko opinii publicznej w poniedziałek (2 lutego) na konferencji prasowej.

USA i Izrael chcą, żeby Czarzasty poparł wniosek ws. Trumpa

Prezydent USA Donald Trump od początku swojej drugiej kadencji otwarcie zabiega o pokojowego Nobla. Twierdzi, że "zakończył osiem wojen" i ciągle działa na rzecz pokoju na świecie.

15 stycznia podczas wizyty w Białym Domu swój medal Pokojowej Nagrody Nobla przekazała mu liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado. Urzędnik Białego Domu potwierdził w rozmowie z agencją Reutera, że prezydent zamierza zatrzymać medal.

"Maria wręczyła mi Pokojową Nagrodę Nobla za moją pracę. To wspaniały gest wzajemnego szacunku. Dziękuję Ci, Mario!" – napisał Trump na platformie społecznościowej Truth Social.

Prezydent USA dostał Nobla w prezencie

Machado, która określiła spotkanie w Białym Domu jako "wspaniałe", powiedziała, że prezent był wyrazem uznania dla, jak to określiła, zaangażowania amerykańskiego przywódcy na rzecz wolności narodu wenezuelskiego.

Biały Dom opublikował później zdjęcie Trumpa i Machado, na którym prezydent USA trzyma dużą, złotą ramkę, w której widnieje medal i tekst: "Prezydentowi Donaldowi J. Trumpowi w podziękowaniu za nadzwyczajne przywództwo w promowaniu pokoju poprzez siłę".

