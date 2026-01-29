Zmiany w Sejmie. Wiadomo, kim zastąpiono Jakubiaka

Do niedawna koło poselskie Demokracja Bezpośrednia (wcześniej Wolni Republikanie) tworzyli: Jarosław Sachajko, Paweł Kukiz, Jan Krzysztof Ardanowski oraz Marek Jakubiak. Podjęto jednak decyzję o wykluczeniu Jakubiaka, który obecnie figuruje na liście posłów niezrzeszonych. W rozmowie z Onetem były kandydat na prezydent przyznał, że jest zaskoczony decyzją o wykluczeniu. – Nie wiem, co kolegom przyszło do głowy. Jestem tą decyzją zaskoczony – powiedział zaznaczając, że w ostatnim czasie przebywał poza granicami kraju i nie uczestniczył w bieżących rozmowach politycznych w Polsce.

Inaczej niż Jakubiak, sytuację wykluczenia Jakubiaka przedstawił przewodniczący koła Jarosław Sachajko. – To są nasze wewnętrzne sprawy. Różnimy się w wizji polityki i sposobie jej prowadzenia. Rozeszły się nasze drogi – powiedział. Dodał także, że nie wierzy w zaskoczenie Jakubiaka. – Marek o wszystkim wie. To była wspólna decyzja – podkreślił.

Okazuje się, że w miejsce Jakubiaka przyjęto do koła Tomasza Rzymkowskiego, który dotychczas był posłem niezrzeszonym. Do Demokracji Bezpośredniej dołączył w ubiegły piątek. Rzymkowski powiedział PAP, że został zaproszony do koła przez jego członków, z którymi łączy go przyjaźń, a także współpraca w przeszłości. – Bardzo się cieszę z tej propozycji – powiedział Rzymkowski, dodając, że "to nie jest tak, że będzie się trzymał kurczowo tego koła do końca kadencji".

Przypomnijmy, że Tomasz Rzymkowski w 2024 r. startował do Sejmu z listy PiS, ale nie udało mu się zdobyć mandatu posła. W sierpniu ub.r. objął go w miejsce posła PiS Marcina Przydacza, który objął funkcję Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP.

Powrót po latach i ponowne rozstanie

Poseł Marek Jakubiak opuścił środowisko Kukiz’15 w 2018 r., a następnie przez kilka lat działał w innych projektach politycznych, m.in. w ugrupowaniu Wolni Republikanie. Do struktur związanych z Pawłem Kukizem Marek Jakubiak wrócił w maju 2023 r., obejmując funkcję sekretarza generalnego Kukiz’15. Kilka miesięcy później uzyskał mandat poselski w wyborach parlamentarnych 2023 r., startując z list środowiska skupionego wokół Kukiza. Obecne wykluczenie oznacza więc kolejne, tym razem szybkie i niespodziewane, zerwanie współpracy.

Marek Jakubiak był kandydatem w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich. W pierwszej turze zdobył 0,77 proc. głosów. Na razie nie wiadomo, jakie dalsze kroki polityczne podejmie po opuszczeniu koła Demokracja Bezpośrednia.

Czytaj też:

Poseł narzeka na wynagrodzenie. "Degradacja siebie i rodziny"