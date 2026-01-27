"Nie wiem, co im przyszło do głowy". Poseł usunięty z koła Pawła Kukiza

W efekcie decyzji Jakubiak pozostaje obecnie posłem niezrzeszonym. Sam zainteresowany nie ukrywa zaskoczenia i twierdzi, że nie zna powodów politycznego rozstania.

Jarosław Sachajko: Różnimy się w wizji polityki i sposobie jej prowadzenia

– Nie wiem, co kolegom przyszło do głowy. Jestem tą decyzją zaskoczony – powiedział Jakubiak w rozmowie z Onetem zaznaczając, że w ostatnim czasie przebywał poza granicami kraju i nie uczestniczył w bieżących rozmowach politycznych w Polsce. Jeszcze do niedawna koło Demokracja Bezpośrednia liczyło czterech posłów. Obok Marka Jakubiaka należeli do niego: Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko oraz Jan Krzysztof Ardanowski.

Po wykluczeniu Jakubiaka koło zmniejszyło się do trzech członków. Inaczej niż Jakubiak, sytuację wykluczenia Jakubiaka przedstawił przewodniczący koła Jarosław Sachajko. – To są nasze wewnętrzne sprawy. Różnimy się w wizji polityki i sposobie jej prowadzenia. Rozeszły się nasze drogi – powiedział. Dodał także, że nie wierzy w zaskoczenie Jakubiaka. – Marek o wszystkim wie. To była wspólna decyzja – podkreślił.

Powrót po latach i ponowne rozstanie

Poseł Marek Jakubiak opuścił środowisko Kukiz’15 w 2018 r., a następnie przez kilka lat działał w innych projektach politycznych, m.in. w ugrupowaniu Wolni Republikanie. Do struktur związanych z Pawłem Kukizem Marek Jakubiak wrócił w maju 2023 r., obejmując funkcję sekretarza generalnego Kukiz’15. Kilka miesięcy później uzyskał mandat poselski w wyborach parlamentarnych 2023 r., startując z list środowiska skupionego wokół Kukiza. Obecne wykluczenie oznacza więc kolejne, tym razem szybkie i niespodziewane, zerwanie współpracy.

Marek Jakubiak był kandydatem w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich. W pierwszej turze zdobył 0,77 proc. głosów. Na razie nie wiadomo, jakie dalsze kroki polityczne podejmie po opuszczeniu koła Demokracja Bezpośrednia.

Czytaj też:

"Przy kompocie będziemy siedzieć?". Jakubiak o decyzji CzarzastegoCzytaj też:

Merkel obwinia Polskę za wojnę? Jakubiak: Mają rozmach skurczybyki!