Merkel obwinia Polskę za wojnę. Jakubiak: Mają rozmach skurczybyki!

Angela Merkel zasugerowała, że Polska i kraje bałtyckie są współwinne rosyjskiej agresji na Ukrainę. Była kanclerz Niemiec udzieliła wywiadu węgierskiemu kanałowi Partizan. Mówiła m.in. o polityce wobec Rosji i porozumieniu mińskim z 2015 r. Przekonywała, że umowa zawarta w stolicy Białorusi pozwoliła Ukrainie zyskać kilka lat na przygotowanie się do nowej wojny. Jednocześnie przyznała, że układ ten nie był idealny, a Moskwa wielokrotnie go łamała.

Była szefowa niemieckiego rządu stwierdziła, że w 2021 r. usiłowała, wspólnie z prezydentem Francji, wznowić dialog Unii Europejskiej z Rosją. Sprzeciwiły się temu Polska i kraje bałtyckie. W ocenie Merkel to właśnie z tego powodu stosunki Zachodu z Moskwą pogorszyły się, a Władimir Putin zaatakował Ukrainę w lutym 2022 r.

Jakubiak mocno o Merkel. "Niemiecka propaganda"

– Mają rozmach skurczybyki! Chciałoby się powiedzieć. Cóż, wszystko wskazuje na to, że II wojnę światową też my wywołaliśmy, bo trzeba było nie denerwować Niemców – ironizował Marek Jakubiak. Poseł koła Wolni Republikanie był w poniedziałek gościem kanału "Do Rzeczy" w serwisie YouTube.

– Angela Merkel przechodzi samą siebie. Ta niemiecka propaganda jest ze wszech miar uzasadniona tradycjami niemieckimi: konfabulacja, oszustwo i geszefciarstwo. Ten paskudny w istocie naród nic nie robi, tylko realizuje własne cele, polegające właśnie na konfabulacji i zastraszaniu – skomentował Jakubiak.

"Niemcy robią, co chcą. Ich agentura w Polsce jest potężna"

Polityk zwrócił uwagę na to, że Merkel prowadzi "antypolską działalność". – Nie mogę jej zapomnieć jednego. Tej dwulicowości, która teraz wychodzi na jaw w bezczelny sposób. Pamiętam, jak Merkel powiedziała "dość z protekcjonizmem gospodarki, dość z dopłatami", następnie podpisała kredyt dla Lidla w Polsce na promocję na 100 milionów euro. Taka jest Angela Merkel – mówił.

– Mamy problem ze zjawiskiem ojkofobii. 17 proc. Polaków wstydzi się własnej ojczyzny. To jest działalność V kolumny. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Największy problem mamy z wpływami niemieckimi, nie rosyjskimi – stwierdził Jakubiak. – Rosyjskie oczywiście też istnieją i są groźne. (...) Natomiast Niemcy robią, co chcą. Ich agentura w Polsce jest potężna. To jest V kolumna – dodał.

