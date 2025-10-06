"Następnie rozpoczęła się agresja Putina". Merkel obwinia Polskę o wybuch wojny

Była szefowa niemieckiego rządu udzieliła wywiadu węgierskiemu youtubowemu kanałowi Partizan. Merkel mówiła w nim m.in. o polityce wobec Rosji i porozumieniu mińskim z 2015 roku. Przekonywała, że umowa zawarta w stolicy Białorusi pozwoliła Ukrainie zyskać kilka lat na przygotowanie się do nowej wojny. Przyznała równocześnie, że układ nie był idealny, a Rosja wielokrotnie go łamała.

Merkel oskarża Polskę

W dalszej części rozmowy była kanclerz stwierdziła, że w 2021 roku usiłowała, wspólnie z prezydentem Francji, wznowić dialog Unii Europejskiej z Rosją. Sprzeciwiły się temu Polska i kraje bałtyckie. Merkel zasugerowała, że to właśnie z tego powodu stosunki Zachodu z Moskwą pogorszyły się, a Władimir Putin w 2022 roku zaatakował Ukrainę.

–.W czerwcu 2021 roku poczułam, że Putin nie traktuje już Porozumień Mińskich poważnie i dlatego zależało mi na nowym formacie, w którym moglibyśmy rozmawiać bezpośrednio z Putinem jako Unia Europejska. Niektóre kraje go nie poparły, przede wszystkim państwa bałtyckie, ale i Polska była przeciw, dlatego że [te kraje – przyp. red.] obawiały się, że nie mamy wspólnej polityki wobec Rosji. Moim zdaniem powinniśmy właśnie nad taką wspólną polityką pracować – powiedziała.

– Potem ustąpiłem ze stanowiska, a następnie rozpoczęła się agresja Putina – dodała.

Merkel wobec Rosji

Angela Merkel stała na czele niemieckiego rządu w latach 2005-2021. Była krytykowana nawet we własnej partii (CDU) za swoją politykę wobec Rosji. W swojej książce tłumaczyła dlaczego w 2008 r. nie zgadzała się na przyznanie Ukrainie i Gruzji statusu krajów kandydujących do NATO, a tym samym odpowiedziała w pewnym stopniu na obawy Moskwy. Obawiała się bowiem militarnej odpowiedzi ze strony Rosji.

Argumentowała, że "przyjęcie nowego członka powinno przynieść nie tylko jemu większe bezpieczeństwo, ale także NATO". Rozumiała – jak pisze – pragnienie krajów Europy Środkowej i Wschodniej, by stać się członkiem NATO tak szybko, jak to możliwe, ponieważ chciały po zakończeniu zimnej wojny należeć do zachodniej wspólnoty.

