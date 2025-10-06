"Merkel ma krew na rękach". Ostre słowa polskiego polityka

Była kanclerz Niemiec Angela Merkel zasugerowała w wywiadzie z węgierskim youtube'owym kanałem Partizan, że Polska i kraje bałtyckie są współwinne rosyjskiej agresji na Ukrainę.

–.W czerwcu 2021 roku poczułam, że Putin nie traktuje już Porozumień Mińskich poważnie i dlatego zależało mi na nowym formacie, w którym moglibyśmy rozmawiać bezpośrednio z Putinem jako Unia Europejska. Niektóre kraje go nie poparły, przede wszystkim państwa bałtyckie, ale i Polska była przeciw, dlatego że [te kraje – przyp. red.] obawiały się, że nie mamy wspólnej polityki wobec Rosji. Moim zdaniem powinniśmy właśnie nad taką wspólną polityką pracować – powiedziała Merkel. – Potem ustąpiłem ze stanowiska, a następnie rozpoczęła się agresja Putina – dodała.

Bielan: Merkel straciła okazję, żeby milczeć

Do wypowiedzi Angeli Merkel odniósł się na antenie RMF FM europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan.

– Skandaliczna wypowiedź. Pani Merkel, trawestując słowa nie najlepsze wobec nas wtedy prezydenta Chiraca, straciła okazję, żeby milczeć – powiedział polityk.

Bielan nazwał byłą kanclerz Niemiec jednym z „najbardziej prorosyjskich, proputinowskich polityków w historii Unii Europejskiej”. – Polityk który nabił Putinowi kasę do tego stopnia, że był w stanie wywołać wojnę – dodał.

Europoseł PiS: Gdyby nie Angela Merkel, nie byłoby wojny na Ukrainie

Deputowany do Parlamentu Europejskiego przypomniał sprawę gazociągu Nord Stream.

– Gdyby nie działalność Angeli Merkel, gdyby nie dokończenie budowy Nord Stream 1 i kontynuowanie z uporem godnym lepszej sprawy Nord Stream 2, nie byłoby wojny na Ukrainie. Gdyby nie Angela Merkel, nie byłoby wojny na Ukrainie – zaznaczył europoseł PiS.

– Angela Merkel ma krew na rękach i powinna milczeć – dodał Adam Bielan.