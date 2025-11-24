"Będzie się pani czuła lepiej?". Spięcie Jakubiaka z dziennikarką Onetu

Poseł Wolnych Republikanów był w poniedziałek gościem Onet Radio. Marek Jakubiak rozmawiał z Dominiką Długosz na temat ewentualnego konfliktu UE z Rosją. Polityk przestrzegał, że Europa nie jest przygotowana do wojny, co nie spodobało się dziennikarce.

– Szczerze powiem, że moje informacje z Zachodu, dotyczące przygotowania Unii Europejskiej do jakiegokolwiek konfliktu militarnego, są przerażające. Tu się nie ma co cieszyć. UE nie jest w ogóle przygotowana do żadnej wojny – stwierdził Jakubiak, na co dziennikarka zareagowała atakiem, stwierdzając, że to prawica nie chce zbudowania armii europejskiej.

– Ja myślę, że jak przyjdzie co do czego, oby oczywiście do tego nie doszło, to my musimy liczyć tylko na siebie. Już parokrotnie w historii mieliśmy podpisane traktaty o wzajemnej pomocy, za każdym razem kończyło się to egocentryzmem, czyli "to jest daleko od nas". Nie sądzę, żeby Hiszpanie, Portugalczycy, Francuzi ruszyli się, jak tutaj będzie wojna – powiedział polityk.

Jakubiak mocno do dziennikarki

Długosz stwierdziła, że w konfrontacji z Rosją Polska zawsze będzie musiała polegać na Zachodzie. Z tego powodu, jak wskazała, "być może należałoby nie obrażać sojuszników w Europie". Na pytanie Jakubiaka, kto obraża państwa zachodnie, dziennikarka stwierdziła, że robią to politycy prawicy.

Dalej Długosz zapytała, czy pokładanie "całej wiary w Trumpie jest okej?".

– Jakiej całej wiary? Przecież mówię o tym, że UE nie jest przygotowana do wojny. Pani będzie się lepiej czuła, jak powiem odwrotnie? Jak ja powiem, że UE jest gotowa, to będzie lepiej? Bo to jest tak, że, jak mówię, że oni są nieprzygotowani, to nie po to, żeby ich deprecjonować, tylko po to, żeby się za robotę wzięli – odpowiedział poseł.

