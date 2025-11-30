Poseł narzeka na wynagrodzenie. "Degradacja siebie i rodziny"

Tomasz Rzymkowski, obecnie poseł niezrzeszony, na antenie Radia Plus wyraził niezadowolenie i rozczarowanie wysokością swojego poselskiego wynagrodzenia. Polityk poinformował, że na ostatnim "pasku" widniała kwota 7,3 tys. zł.

Dodał, że do tego dochodzi dieta.

– Jestem prawnikiem i wiem, ile zarabiają koledzy prowadzący działalność adwokacką, czy nawet akademicy. Dla wielu ludzi, którzy mają odpowiedni status majątkowy i zawodowy, wejście do Sejmu to finansowa degradacja siebie i rodziny – ocenił.

Zdaniem Tomasza Rzymkowskiego wypłaty polityków powinny być waloryzowane, podobnie, jak płace sędziów Sądu Najwyższego.

Ile wynosi wynagrodzenie posła na Sejm RP?

W 2025 roku uposażenie poselskie wynosi 13 467,92 zł brutto, zaś dieta parlamentarna – 4 208,73 zł brutto. Na stronie Sejmu można przeczytać, że "najczęściej przyjmuje się, że posłem zawodowym jest ten parlamentarzysta, który pobiera uposażenie poselskie w pełnej wysokości, co oznacza, że poselska pensja jest jego wyłącznym lub głównym źródłem dochodów".

Tomasz Rzymkowski w 2010 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Jest posłem VIII, IX i X kadencji. W X kadencji objął mandat po Marcinie Przydaczu, który został szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. W latach 2021-2023 był wiceministrem edukacji narodowej.

