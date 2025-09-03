Nowi posłowie w Sejmie. Wydano postanowienie

Kancelaria Sejmu poinformowała, że marszałek Szymon Hołownia na podstawie art. 251 § 5 Kodeksu wyborczego wydał postanowienia o obsadzeniu wygasłych mandatów w okręgach wyborczych nr 11, 24, 40 i 41. Mandaty wygasły 7 sierpnia w związku z powołaniem sprawujących ich posłów na stanowiska w Kancelarii Prezydenta.

Nowi posłowie w Sejmie

Tomasz Rzymkowski wstąpi na miejsce Marcina Przydacza, wybranego z listy kandydatów komitetu PiS w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu. Marcin Przydacz został szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Tomasz Rzymkowski był posłem VIII i IX kadencji Sejmu. W latach 2021-2023 był wiceministrem edukacji narodowej.

Bogumiła Olbryś wstąpi na miejsce posła Adama Andruszkiewicza w okręgu wyborczym nr 24 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku. Adam Andruszkiewicz został zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Marek Andrzej Subocz wstąpi na miejsce posła Pawła Szefernakera, wybranego w okręgu wyborczym nr 40 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie. Paweł Szefernarek pełni obecnie funkcję szefa Gabinetu Prezydenta RP. Marek Subocz w latach 2015-2021 był wicewojewodą zachodniopomorskim.

Z kolei Michał Jach wstąpi na miejsce posła Zbigniewa Boguckiego wybranego w okręgu wyborczym nr 41 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie. Zbigniew Bogucki został szefem Kancelarii Prezydenta RP. Michał Jach był posłem na Sejm V, VII, VIII i IX kadencji Sejmu. Od 2024 roku jest radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Kancelaria Sejmu poinformowała, ze zgodnie z art. 103 ust. 1 Konstytucji mandatu posła nie można łączyć między innymi z zatrudnieniem w Kancelarii Prezydenta RP.

