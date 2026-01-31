Banaś uderza w NIK. "Bardzo poważne wątpliwości"

Marian Banaś w sobotę na platformie X opublikował wpis, w którym ocenił, że „Najwyższa Izba Kontroli pod nowym kierownictwem wydaje się być wentylem bezpieczeństwa dla PiS”. „Jej działania rodzą naprawdę bardzo poważne wątpliwości…” – napisał.

Kadencja byłego prezesa NIK Mariana Banasia upłynęła 30 sierpnia 2025 roku.

Nowy prezes NIK. Głosowało za nim 421 posłów

12 września 2025 roku w Sejmie 421 posłów poparło kandydaturę Mariusza Haładyja na prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Prezesa NIK bezwzględną większością głosów powołuje Sejm za zgodą Senatu, który podejmuje w tej sprawie uchwałę w ciągu miesiąca od dnia otrzymania uchwały Sejmu.

Mariusz Haładyj jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskał też aplikację kontrolerską w NIK.

Od lutego 2012 roku do listopadem 2015 roku Mariusz Haładyj był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. Od grudnia 2015 roku do stycznia 2018 roku sprawował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. W lutym 2019 roku Mariusz Haładyj został powołany przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko szefa Prokuratorii Generalnej.

Marian Banaś w latach 2005-2008 i 2015-2016 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. W latach 2005-2008 i 2015-2017 pełnił funkcję szefa Służby Celnej. Następnie – w latach 2016-2019 – był sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. W latach 2017-2019 pełnił funkcję szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W 2019 roku był ministrem finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego. W latach latach 2019-2025 Marian Banaś był prezesem Najwyższej Izby Kontroli.

