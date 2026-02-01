Tragedia w Kampinoskim Parku Narodowym. Kobieta zmarła z wychłodzenia

Stołeczna policja podała w komunikacie, że w sobotę 31 stycznia napłynęło zgłoszenie o zaginięciu trzech osób dorosłych – dwóch kobiet i mężczyzny – które podczas spaceru w kompleksie leśnym straciły orientację w terenie i nie były w stanie samodzielnie odnaleźć drogi powrotnej.

"Do natychmiastowych poszukiwań na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego skierowano znaczne siły i środki: policjantów z komendy powiatowej, przewodnika z psem tropiącym, funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, a także strażaków z jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na miejsce zadysponowane zostały również zespoły ratownictwa medycznego" – informuje policja.

Wskazano, że "pomimo bardzo szybkiej reakcji służb, krótkiego czasu od zgłoszenia do odnalezienia zaginionych oraz intensywnych działań ratowniczych i prowadzonych czynności reanimacyjnych, życia starszej z kobiet nie udało się uratować". Mężczyzna z objawami silnego wychłodzenia został przewieziony do szpitala, gdzie otrzymał specjalistyczną pomoc medyczną.

Policja podkreśla, że w związku z utrzymującymi się mrozami oraz znacznym ochłodzeniem należy zachować szczególną ostrożność podczas przebywania na terenach leśnych i otwartych przestrzeniach, zwłaszcza po zmroku. "Niskie temperatury, wiatr i ograniczona widoczność mogą w bardzo krótkim czasie doprowadzić do wychłodzenia organizmu, utraty orientacji i zagrożenia życia" – podano w apelu.

Najważniejsze zasady na czas mrozów

Warszawska policja przypomina o najważniejszych zasadach, jakich należy przestrzegać w trakcie mrozów. "Przypominamy: przed wyjściem w teren należy sprawdzić prognozę pogody i dostosować plany do panujących warunków, zawsze informujmy bliskich, dokąd się wybieramy i o której planujemy powrót, zabierajmy ze sobą naładowany telefon, latarkę oraz odpowiednią, ciepłą odzież, unikajmy samotnych spacerów w lasach i na nieznanych szlakach, w przypadku zagubienia lub zagrożenia zdrowia i życia niezwłocznie dzwońmy pod numer alarmowy 112. Każde zgłoszenie traktowane jest priorytetowo, jednak najważniejsze jest zapobieganie sytuacjom, które mogą zakończyć się tragedią. Dbajmy o własne bezpieczeństwo i reagujmy, gdy widzimy osoby narażone na wychłodzenie".

