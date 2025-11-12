Odpalali race na Marszu Niepodległości. Policja publikuje zdjęcia

Policjanci z Wydziału ds. Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII prowadzą postępowania w sprawach wykroczeń z art. 54 Kodeksu wykroczeń w związku z §1 Rozporządzenia Porządkowego Wojewody Mazowieckiego z 22 października 2025 roku. Przepisy te wprowadzały zakaz noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na terenie Warszawy w dniu 11 listopada 2025 roku.

Policja publikuje wizerunki i prosi o pomoc

W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli wizerunki osób, które – jak ustalono – mogły naruszyć obowiązujące tego dnia przepisy, posługując się pirotechniką podczas Marszu Niepodległości. Funkcjonariusze apelują o pomoc w identyfikacji uczestników widocznych na opublikowanych fotografiach. Policyjny apel zapewne związany jest z zapowiedzią prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, który zapowiedział 11 listopada, że wobec osób, które złamały obowiązujący zakaz, zostaną wyciągnięte konsekwencje.

– Dla wszystkich mieszkańców Warszawy i osób, które przyjechały do stolicy uczestniczyć w tych ważnych wydarzeniach najważniejsza informacja jest taka, że było bezpiecznie. To bardzo istotne. W imieniu komendanta stołecznego policji chciałbym podziękować wszystkim policjantom, którzy brali udział w dzisiejszych zabezpieczeniach – powiedział z kolei podczas wieczornej konferencji w dn. 11 listopada mł. insp. Robert Szumiata, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

Zakaz bardzo ważny i potrzebny

Szumiata podkreślił, że obowiązujący w Warszawie zakaz używania pirotechniki, wprowadzony przez wojewodę mazowieckiego, był bardzo ważny i potrzebny. – Przy 91 osobach zabezpieczyliśmy około 820 różnego rodzaju środków pirotechnicznych: race, petardy. To pokazuje, że byliśmy skuteczni i wyeliminowaliśmy pewne zagrożenie – przekazał rzecznik. W trakcie działań funkcjonariusze zatrzymali 40 osób – głównie za posiadanie narkotyków. Wśród zatrzymanych były także osoby poszukiwane listami gończymi lub do odbycia kary pozbawienia wolności. – 11 listopada Warszawa była bezpieczna – podsumował Szumiata.

Tegoroczny Marsz Niepodległości odbył się pod hasłem "Jeden naród, silna Polska". W wydarzeniu uczestniczyli m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji: Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Mateusz Morawiecki, Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen.

Według szacunków stołecznego ratusza w manifestacji wzięło udział około 100 tysięcy osób. Organizatorzy – Stowarzyszenie Marsz Niepodległości – przed rozpoczęciem wydarzenia oceniali, że frekwencja może sięgnąć nawet 250 tysięcy uczestników.

