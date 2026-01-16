Polska wdraża wyrok TSUE. Gawkowski: To prawo, które musimy i chcemy stosować

Kluczową rolę w pracach nad wdrożeniem orzeczenia odgrywa Ministerstwo Cyfryzacji, które przygotowuje projekt rozporządzenia zmieniającego wzory dokumentów wydawanych z rejestru stanu cywilnego. Ma to umożliwić praktyczne uznawanie małżeństw osób tej samej płci zawartych legalnie w innych państwach UE.

Gawkowski: Wdrożenie wyroku nie jest kwestią politycznego wyboru, lecz obowiązkiem wynikającym z prawa unijnego

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że wdrożenie wyroku nie jest kwestią politycznego wyboru, lecz obowiązkiem wynikającym z prawa unijnego. – Wyrok TSUE to nie kwestia ideologii, to obowiązek prawny, którego Polska musi przestrzegać – powiedział. Minister cyfryzacji odniósł się do sprawy również we wpisie w serwisie X, wskazując wprost, że Polska ma obowiązek uznawać małżeństwa osób tej samej płci zawarte legalnie w innych krajach UE. "To prawo, które musimy i chcemy stosować – wyrok TSUE jest jasny" – napisał.

Gawkowski poinformował także, że podpisał dokumenty rozpoczynające proces zmiany wzorów aktów stanu cywilnego. Jak wyjaśnił, przygotowywane rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego ma umożliwić transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci zawartych w innych państwach Unii Europejskiej oraz technicznie przygotować systemy i rejestr małżeństw. Minister podkreślił, że to kwestia równego traktowania obywateli niezależnie od orientacji seksualnej, a także sprawa godności i stabilności życiowej rodzin, które już funkcjonują.

Co zmieni się w dokumentach stanu cywilnego?

Prace przygotowawcze ruszyły bezpośrednio po wyroku TSUE. Dotychczasowe formularze zawierają określenia "kobieta" i "mężczyzna", co w praktyce blokuje transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa. Projektowane zmiany obejmują m.in.: neutralne płciowo rubryki: "Pierwszy małżonek" i "Drugi małżonek", aktualizację sekcji danych rodziców, np. "Ojciec pierwszego małżonka", "Matka drugiego małżonka", dostosowanie zapisów dotyczących nazwisk małżonków w odpisach zupełnych i skróconych aktów małżeństwa oraz w zaświadczeniach.

Zmiany mają zapewnić zgodność z ustawą o aktach stanu cywilnego oraz standardami UE, w tym rozporządzeniem 2016/1191, i umożliwić sprawne wdrożenie orzeczenia TSUE w administracji.

Tusk: Taka jest Europa

Wyrok TSUE z 25 listopada 2025 r. potwierdził, że państwa członkowskie, w tym Polska, mają obowiązek uznawać małżeństwa osób tej samej płci zawarte legalnie w innym państwie UE. O konieczności wdrożenia orzeczenia mówił wówczas m.in. minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podkreślił, że wyrok będzie wymagał działań po stronie państwa i stanie się elementem prac rządu. – Będziemy musieli przyjąć swoje ustawodawstwo i wdrożyć ten wyrok. To pierwszy krok – stwierdził. Żurek wskazywał także, że implementacja rozstrzygnięcia wymaga decyzji koalicyjnych i może zostać przyspieszona przez rosnącą liczbę obywateli zawierających małżeństwa za granicą.

Do orzeczenia odniósł się także premier Donald Tusk, podkreślając, że Unia Europejska nie narzuca Polsce zmian w prawie krajowym, ale wyroki TSUE muszą być respektowane. – Nie jest tak, że UE nam cokolwiek może w tej kwestii narzucić. Jak wiecie, pracujemy nad własnymi przepisami prawa, które będą to regulowały w sposób taki, jaki większość Polaków, poprzez większość parlamentarną, uzna za stosowne – mówił. – Taka jest Europa. Kwestia dotyczy ludzi mieszkających poza Polską, w innych krajach europejskich. Będziemy oczywiście respektować werdykty, wyroki TSUE także w tej kwestii – dodał premier.

