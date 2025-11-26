"Małżeństwa" jednopłciowe. Tusk: Będziemy respektować wyrok TSUE. Taka jest Europa

Tradycyjnie przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk wygłosił krótką informację w obecności mediów. – W dzisiejszym porządku obrad są dwie sprawy, które bezpośrednio dotyczą wielkich przedsięwzięć na rzecz polskiego bezpieczeństwa – przekazał na początku.

Zakup trzech okrętów podwodnych

– Finalizujemy właśnie dzisiaj kwestię zakupu trzech nowoczesnych okrętów podwodnych. Marynarka wojenna, polscy marynarze, a właściwie wszyscy, którzy znają się na kwestiach bezpieczeństwa, w tym morskiego, czekali na to bardzo długie lata i to rzeczywiście chwila wagi wyjątkowej. Zakup tych okrętów będzie oznaczał także, zgodnie z zasadami, jakie przyjęliśmy z naszymi partnerami, inwestycje w polski przemysł stoczniowy. W Polsce okręty będą naprawiane w razie potrzeby, wszystko z udziałem polskiego przemysłu – powiedział szef rządu.

Tusk o pożyczce w ramach SAFE

Drugi wielki projekt, o którym mówił premier to pożyczka z Unii Europejskiej na wojsko. Chodzi o wykorzystanie 45 miliardów pożyczki w ramach programu SAFE (Instrument na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy), którą zaciągnął polski rząd. W ramach kredytu ma odbywać się m.in. finansowanie wspólnych projektów polsko-ukraińskich.

– Wielki projekt europejski bardzo tanich, praktycznie darmowych kredytów. Minister Domański się marszczy, oczywiście nie ma nic za darmo, ale są to bardzo uprzywilejowane kredyty, terminy spłat bardzo korzystne i Polska stała się największym beneficjentem tego projektu – ocenił lider Koalicji Obywatelskiej. Jak powiedział, środki zostaną wykorzystane m.in. na sprzęt Tarczę Wschód.

– Blisko 44 miliardy euro zostanie przeznaczonych na zakup sprzętu dronowego, na Tarczę Wschód. To były nasze wysiłki naszej dyplomacji przez długie tygodnie i miesiące i w końcu uzyskaliśmy tę jednoznaczną akceptację całej Europy, że Tarcza Wschód, tak jak nasza wschodnia granica, to jest wspólny obowiązek całej UE i że Europa wreszcie zaczęła to traktować jako miejsce, gdzie inwestujemy europejskie pieniądze, a nie tylko nasze polskie – powiedział Tusk

– Istotny będzie w tych projektach komponent cyfrowy i także dzięki naszym zabiegom, będziemy mogli sfinansować z tytułu programu SAFE także drogi i linie kolejowe, które mają bezpośredni związek z bezpieczeństwem państwa polskiego – dodał.

– Poprosiłem premiera Sikorskiego o przygotowanie informacji na temat konsekwencji wyroku trybunału dot. małżeństw homoseksualnych. Upraszczam, mówię w skrócie, i powstało już bardzo wiele teorii, dużo emocji, zrozumiałych, ten temat jest bardzo dzielący też opinię publiczną, nie tylko w Polsce. Więc chciałbym uspokoić wszystkich państwa – stwierdził premier Donald Tusk w trakcie posiedzenia rządu.

"Małżeństwa" jednopłciowe. Tusk: Taka jest Europa

Szef rządu mówił także o głośnym orzeczeniu TSUE. – Nie jest tak, że UE nam cokolwiek może w tej kwestii narzucić. Jak wiecie, pracujemy nad własnymi przepisami prawa, które będą to regulowały w sposób taki, jaki większość Polaków, poprzez większość parlamentarną, uzna za stosowne – mówił dalej. – Taka jest Europa. Kwestia dotyczy ludzi mieszkających poza Polską, w innych krajach europejskich. Będziemy oczywiście respektować werdykty, wyroki TSUE także w tej kwestii – powiedział premier. – Powtarzam, one dotyczą tych, którzy mieszkają w innych państwach europejskich i kiedy przyjadą do Polski będziemy traktować ich z pełnym respektem – mówił.

