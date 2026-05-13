Rząd przedłuża pakiet Ceny Paliwa Niżej. Domański podał termin

Pakiet CPN zakłada m.in. obniżkę VAT i akcyzy na paliwa, a także mechanizm maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego. Rozwiązania te obowiązują obecnie do 15 maja.

Informację o przedłużeniu pakietu CPN "do końca maja na pewno" przekazał w środę (13 maja) minister finansów. – Co dalej, zobaczymy – oświadczył Domański.

VAT i akcyza w dół. Pakiet CPN na razie zostaje

Po zmianach przyjętych pod koniec marca, podatek VAT od paliw został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a podatek akcyzowy – do minimum przewidzianego przepisami Unii Europejskiej (o 29 gr na benzynę i o 28 gr na olej napędowy).

Nowe przepisy nakładają na ministra energii obowiązek publikacji urzędowych cen paliw. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Za kontrolę odpowiada Krajowa Administracja Skarbowa.

Szef ME ustala pułap cenowy na podstawie algorytmu, na który składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr.

Regulacje zostały przyjęte w ekspresowym tempie przez Sejm i Senat, a następnie podpisane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Według premiera Donalda Tuska, pakiet CPN obniży ceny paliw na stacjach o ok. 1,2 zł na litrze, a kierowcy zaoszczędzą ok. 60 zł przy tankowaniu 50-litrowego baku.

Blokada cieśniny Ormuz winduje ceny ropy naftowej i paliw

Ceny paliw wystrzeliły po tym, jak Iran w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki zablokował cieśninę Ormuz, przez którą przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą naftową.

Po fiasku amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych w Pakistanie, prezydent USA Donald Trump ogłosił całkowitą blokadę morską Iranu. 22 kwietnia minęło dwutygodniowe zawieszenie broni, które Trump przedłużył na czas nieokreślony, zapowiadając jednocześnie utrzymanie blokady irańskich portów.

Konflikt w Zatoce Perskiej i sytuacja na Bliskim Wschodzie są wśród spodziewanych tematów spotkania prezydenta USA z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem. Trump przybędzie w środę (13 maja) do Chin z pierwszą wizytą od 2017 r.

