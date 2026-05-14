Wiceszef rosyjskiej dyplomacji Dmitrij Lubinski powiedział w czwartek (14 maja) podczas konferencji poświęconej zagrożeniom związanym z przestępczością i handlem narkotykami, że "reżim kijowski" wspiera organizacje terrorystyczne operujące w regionie Sahelu i Sahary. Jak dodał, proceder ma być związany z "nielegalnym obrotem" zachodnią bronią i amunicją dostarczaną Ukrainie.

Rosyjski dyplomata przekonywał, że broń przekazana wcześniej siłom ukraińskim znalazła się w rękach ugrupowań ekstremistycznych działających m.in. w Burkina Faso, Mali, Nigrze, Sudanie, Somalii, Syrii oraz Republice Środkowoafrykańskiej. Nie przedstawił jednak dowodów potwierdzających te zarzuty.

Ukraina odrzuca oskarżenia o przemyt broni dostarczonej jej przez Zachód

Ukraina i jej sojusznicy z Zachodu wielokrotnie odrzucali podobne oskarżenia Moskwy, podkreślając, że przekazywane Kijowowi uzbrojenie podlega monitoringowi i kontroli. Organizacje międzynarodowe zwracały jednak wcześniej uwagę na ryzyko przemytu broni z terenów objętych konfliktem zbrojnym.

Według doniesień medialnych, pod koniec kwietnia szef NATO Mark Rutte zaapelował do sojuszników o przeznaczenie 0,25 proc. ich PKB na pomoc wojskową dla Ukrainy. Spotkało się to ze stanowczym sprzeciwem części państw, m.in. Francji i Wielkiej Brytanii.

Państwowy urząd statystyczny INSEE podał w środę (13 maja), że bezrobocie we Francji wzrosło do 8,1 proc. w pierwszym kwartale br. osiągając poziom najwyższy od 2021 r. Liczba osób bezrobotnych w porównaniu z poprzednim kwartałem zwiększyła się o 68 tys., do 2,6 mln.

Putin: Myślę, że wojna dobiega końca

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział dziennikarzom po obchodach Dnia Zwycięstwa w sobotę (9 maja), że może spotkać się w Moskwie z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Zadeklarował również gotowość do spotkania w innym kraju, ale tylko w celu podpisania ostatecznego porozumienia pokojowego.

Rosyjski prezydent stwierdził, że konflikt na Ukrainie zbliża się do końca. Podkreślił rolę Stanów Zjednoczonych w negocjacjach pokojowych, przy czym zastrzegł, że rozwiązanie tej sytuacji to przede wszystkim sprawa Rosji i Ukrainy.

Putin poinformował również, że byłby skłonny podjąć negocjacje z Europą za pośrednictwem byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera, który po odejściu ze stanowiska lobbował na rzecz rosyjskiego sektora energetycznego i czerpał z niego zyski, zasiadając m.in. w koncernie naftowym Rosnieft.

