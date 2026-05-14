Bocheński: Teraz należy zakazać kryptowalut

W poniedziałek do Sejmu wpłynął projekt Prawa i Sprawiedliwości ws. kryptowalut. Propozycja jest bardzo radykalna, ponieważ zakłada, że prowadzenie działalności polegającej na umożliwianie obrotu kryptoaktywami byłoby zakazaną nieuczciwą praktyką rynkową. W praktyce oznacza to, że choć samo posiadanie kryptowalut nie będzie nielegalne, to wszelkie formy organizowania obrotu nimi już tak. Propozycja wywołała dużą dyskusję. Pomysł krytykuje nie tylko Konfederacja, ale też np. Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS.

Bocheński: Obrót kryptowalutami powinien być zakazany

Europoseł PiS Tobiasz Bocheński broni projektu swojej partii. – Projekt Prawa i Sprawiedliwości, który ma cel taki, żeby kryptowalut w Polsce zakazać, czy obrotu kryptoaktywów zakazać, to jest bardziej precyzyjnie. Czy zgadza się pan z ideą tego projektu? Obrót kryptoaktywami, kryptowalutami w Polsce powinien być zakazany? – pytał polityka Jacek Prusinowski z Kanału Zero.

– Dziś w Polsce powinien być, ponieważ cała afera z Zondacrypto, za tę aferę ponosi odpowiedzialność rząd Donalda Tuska, to jest państwo z paździerzu – odparł Bocheński. – A nowoczesne państwo w takiej sytuacji mówi: to zakazać w takim razie? – dopytywał redaktor.

– Nowoczesne państwo to jest państwo, które ma silne instytucje, które działają. I teraz, ponieważ Donald Tusk nie jest w stanie nam tego zakazać, a jednocześnie absolutnie przychodzi mu z wielką łatwością pozwolić na to, żeby miliony Polaków zostały oszukane — zdaje się kwota tam jest 350 milionów złotych – powiedział europoseł. – Łączna kwota tych inwestycji, które są zagrożone, sięga powyżej 300 milionów złotych. Jeśli premier polskiego rządu się na coś takiego zgadza, to jak ja mam nie nazwać tego Amber Gold II? Stąd propozycja Prawa i Sprawiedliwości. Mówimy: sprawdzam – wyjaśniał Tobiasz Bocheński.

– Ale to "sprawdzam" — krytykowaliście rząd niedawno za to, że chce przeregulować, jak mówiliście, rynek kryptoaktywów, a teraz chcecie zamknąć – zauważył Prusinowski.

– Ale co się wydarzyło od tego czasu? Mówiliśmy, że rząd nie ma żadnej propozycji dotyczącej rynku kryptowalut – wskazał polityk. – W tym momencie uważam, że należy tego zakazać i uważam, że rząd Tuska tego nie zrobi – podsumował europoseł.

