PiS chce zakazać obrotu kryptowalutami. Wpłynął projekt

Grupa posłów PiS przedstawiła projekt ws. kryptowalut. Propozycja jest bardzo radykalna, ponieważ zakłada, że prowadzenie działalności polegającej na umożliwianie obrotu kryptoaktywami byłoby zakazaną nieuczciwą praktyką rynkową. W praktyce oznacza to, że choć samo posiadanie kryptowalut nie będzie nielegalne, to wszelkie formy organizowania obrotu nimi już tak.

Wysokie kary

Projekt uprawnia ABW (na wniosek prezesa UOKiK) do blokowania rachunków kryptoaktywów lub rachunków pieniężnych firm dopuszczających się takiej nieuczciwej konkurencji. "Operatorzy telekomunikacyjni na wniosek prezesa UOKiK musieliby blokować dostęp do strony wykorzystywanych do prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów. Za prowadzenie działalności w zakresie kryptoaktywów groziłoby nawet 10 lat więzienia" – opisuje serwis rp.pl. Dokładnie chodzi o karę od 6 miesięcy do 8 lat więzienia za prowadzenie działalności krypto, ale przy "wielkiej wartości mienia" może to być od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Co z firmami, które dziś umożliwiają obrót kryptowalutami? W ciągu dwóch miesięcy od wejścia przepisów w życie, podmioty te miałyby "zwrócić klientom całość środków pieniężnych powierzonych przez klientów w związku ze świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów, wraz z należnymi klientom korzyściami majątkowymi wynikającymi z zawartych umów lub osiągniętego wyniku inwestycyjnego, w szczególności równowartości kryptoaktywów".

Kaczyński przeciwnikiem kryptowalut

Portal zauważa, że takie podejście do tematu kryptowalut jest zgodne z postulatami przedstawionymi 28 kwietnia przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na konferencji w Sejmie. – Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem całkowitego zakazu kryptowalut – I oczywiście taką ustawę poprę – ogłosił.

W uzasadnieniu posłowie PiS przekonują, że "dynamiczny rozwój rynku kryptoaktywów, przy jednoczesnym wysokim poziomie anonimowości transakcji, ograniczonej możliwości identyfikacji rzeczywistych beneficjentów środków finansowych, stworzył istotne zagrożenia dla bezpieczeństwa konsumentów i stabilności rynku finansowego".

Jednocześnie klub PiS wycofał z laski marszałkowskiej swój pierwotny projekt ws. krytpowalut, który miał firmować poseł Janusz Kowalski.

