Ekspansja handlu zagranicznego w Olsztynie. Lokalne sklepy padają

Jednocześnie upadają kolejne lokalne, polskie biznesy: sklepy, pracownie, salony i punkty usługowe z wieloletnią historią. O sprawie pisze miejscowy "Twój Kurier Olsztyński", zaznaczając, że rosnąca konkurencja ze strony firm zagranicznych nie jest czynnikiem jedynym, ale niewątpliwie znaczącym.

Ekspansja zagranicznych sieci handlowych

Olsztyn, według danych GUS liczy około 166 tys. mieszkańców. Na podstawie danych z sieci komórkowych realną liczbę ludności szacuje się na ok. 200 tysięcy. Miasto ma duży kampus studencki, ponadto napłynęli do niego imigranci. W ostatnich latach na lokalnym rynku handlowym zachodzą niekorzystne zmiany. Podczas gdy znikają kolejne lokalne sklepy i punkty usługowe, zagraniczne dyskonty i markety mają się znacznie lepiej. Na przestrzeni lat proces ten zaszedł także w innych, licznych mniejszych miastach na Warmii i Mazurach.

W stolicy województwa warmińsko-mazurskiego mamy obecnie 21 sklepów portugalskiej sieci Biedronka, co oznacza, że na jeden market przypada około 7,9 tys. mieszkańców. Niemiecki Lidl ma w mieście dziewięć placówek, czyli jeden sklep na około 18,4 tys. mieszkańców. Ponadto jest już niemiecki Aldi, jeden duński Netto, a także hipermarkety Auchan (Francja) i Kaufland (Niemcy).

Pola dla tradycyjnego handlu miejscowych właścicieli zostało niewiele. Mowa tu przede wszystkim sklepach spożywczych, ale problem jest znacznie szerszy. Lokalni przedsiębiorcy konkurują nie tylko z dyskontami i marketami, lecz także z galeriami handlowymi, w których miejsce na swoje sklepy mają spółki zagraniczne. Coraz większe znaczenie ma również handel internetowy.

Olsztyn. Lokalne sklepy i firmy znikają

W maju ubiegłego roku portal Tko.pl informował o zamknięciu po 60 latach działalności kultowej pracowni kapeluszy. Prowadzony przez Wandę Fuks zakład był ostatnim tego typu miejscem w Olsztynie.

Charakterystycznych przykładów jest znacznie więcej. W czerwcu tego roku zamknięto działający od lat 90. market budowlany Ryno. Przedsiębiorstwo funkcjonowało na lokalnym rynku od 1998 roku. Po około 30 latach działalności w Olsztynie zakończył działalność również najstarszy salon meblowy, choć jedna z firmowych placówek nadal funkcjonuje w mieście.

Z lokalnego rynku zniknął także popularny butik odzieżowy. Jak wskazywał Tko.pl, sklep "Madonna" zakończył działalność na początku 2026 roku.

Lista zamykanych lokalnych punktów jest dłuższa. Tko.pl zwracał uwagę m.in. na Ptaszarnię, która po ponad dekadzie działalności zakończyła funkcjonowanie w Lesie Miejskim. Po ponad 30 latach zamknięto również Pizzerię Roma.

W lutym 2025 roku działalność zakończyła natomiast biblioteka multimedialna Planeta 11. Po 29 latach klientów pożegnała także lokalna księgarnia "Logos".

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