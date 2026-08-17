Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Nowe informacje z prokuratury

Jak poinformowała w poniedziałek (17 sierpnia) rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie prok. Marta Kolendowska-Matejczuk, śledztwo toczy się "w sprawie nieumyślnego sprowadzenia w nocy z soboty na niedzielę (16 sierpnia) na terenie Republiki Węgier katastrofy w ruchu lądowym na skutek zjechania polskiego autokaru z pasa ruchu na autostradzie M3 i jego przewrócenia na poboczu, w wyniku czego zginęło 12 obywateli Polski, a kilkunastu doznało obrażeń".

Pasażerami byli głównie mieszkańcy Podkarpacia. Wracali z pielgrzymki do sanktuarium maryjnego w Medjugorie w Bośni i Hercegowinie.





Śledztwo ws. wypadku polskiego autokaru na Węgrzech

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił. Autokarem podróżowało 57 pasażerów oraz dwóch kierowców. Wszyscy byli obywatelami Polski – powiedziała prok. Kolendowska-Matejczuk.

Dodała, że wycieczkę zorganizowało biuro pielgrzymkowo-turystyczne z Rymanowie-Zdroju, a przewoźnikiem była firma z siedzibą w Świerchowej w powiecie jasielskim (woj. podkarpackie).

– Funkcjonariusze policji z Gorlic, Jasła oraz Krosna zabezpieczyli dokumentację w siedzibie obu tych firm. Obecnie Prokuratura Okręgowej w Krośnie oczekuje na tę dokumentację – oświadczyła.





Ponowne oględziny z udziałem prokuratora z Krosna

Dalej mówiła, że polscy śledczy wystąpili do strony węgierskiej z europejskim nakazem dochodzeniowym. Chcą uzyskać m.in. protokoły oględzin miejsca wypadku i autokaru, dokumentację dotyczącą ofiar, protokoły przesłuchań świadków, listę pasażerów oraz dokumentację medyczną dotyczącą przyczyn zgonów.

– Strona polska zwróciła się także o wyrażenie zgody na udział prokuratora tutejszej jednostki w czynnościach oględzin autokaru. Taką zgodę strona polska otrzymała i w poniedziałek rano (17 sierpnia) na Węgry wyjechał już prokurator wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i biegłymi sądowymi z zakresu ruchu drogowego – powiedziała rzeczniczka.

Jak dodała, w poniedziałek przeprowadzone zostaną ponowne oględziny autokaru z udziałem prokuratora z Krosna.

Czytaj też:

Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Kierowca zatrzymany