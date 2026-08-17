Kryzys paliwowy w Rosji. Niemal cały kraj zmaga się z niedoborami benzyny

Agencja Reuters informuje, że w poniedziałek rano na niektórych stacjach benzynowych w obwodzie moskiewskim ponownie nie było benzyny, natomiast olej napędowy był dostępny na niemal wszystkich stacjach paliw.

Kryzys paliwowy w Rosji

Kryzys paliwowy, który zaczął rozpoczął się w majui do lipca rozprzestrzenił się na niemal wszystkie regiony Rosji, był spowodowany sezonowym wzrostem popytu i zamknięciem kilku rafinerii ropy naftowej na skutek ukraińskich ataków dronów.

Pod koniec lipca sytuacja się ustabilizowała, a w niektórych regionach zniesiono lub znacznie złagodzono obostrzenia.

Spokój nie trwał długo

Jak się jednak okazuje, spokój nie trwał długo. Nowa fala ataków dronów na rafinerie ropy naftowej, do których doszło pod koniec lipca i na początku sierpnia, wywołała kolejne ograniczenia.

W większości regionów Rosji obowiązują obecnie restrykcyjne ograniczenia sprzedaży paliw, a w 16 regionach obowiązują częściowe restrykcje.

Rząd Rosji poinformował, że najtrudniejsza sytuacja w zakresie zaopatrzenia w paliwo występuje w obwodach: orenburskim, lipieckim, orłowskim i twerskim, w Kraju Krasnodarskim, Kraju Zabajkalskim, Kraju Nadmorskim i Kraju Krasnojarskim, a także w Tuwiańskim Obwodzie Autonomicznym i Chakaskim Obwodzie Autonomicznym.

Na początku sierpnia w związku ze strajkami ukraińskich władz w rafineriach ropy naftowej, w Rosji pojawiła się nowa fala kryzysu paliwowego. Pod koniec lipca rząd rosyjski przedłużył zakaz eksportu benzyny do 31 stycznia 2027 roku i zakaz eksportu oleju napędowego do 31 sierpnia 2026 roku.

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