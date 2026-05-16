Mocny spot PiS. "Ty możesz być następny"

W ostatnich dniach doszło do serii policyjnych interwencji w domach dziennikarzy Telewizji Republika oraz w samej redakcji. W piątek prezes i redaktor naczelny stacji Tomasz Sakiewicz poinformował, że w jego mieszkaniu w Warszawie pojawili się funkcjonariusze policji. Jak relacjonował, mundurowi skuli w kajdanki jego asystentkę. W wydanym później komunikacie policja poinformowała, że została powiadomiona, iż w lokalu znajduje się osoba, której zachowanie zagraża jej życiu. Okazało się, że interwencja była wynikiem fałszywego zawiadomienia.

O podobnym zdarzeniu poinformował poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki. Jak przekazał, policja weszła w nocy do domu dyrektor jego biura poselskiego. Zgłoszenie miało dotyczyć próby samobójczej jej syna, przy czym kobieta ta nie ma syna. "To, co wydarzyło się dzisiaj o 1:20 w nocy, przekracza wszelkie granice państwa prawa. Do domu mojej dyrektor biura poselskiego, gdzie znajduje się adres korespondencyjny mojego biura, wtargnęło dwóch policjantów. Bez przedstawienia się, bez okazania legitymacji – dokładnie tak, jak podczas głośnego najścia u redaktora Sakiewicza. Funkcjonariusze podali absurdalny pretekst o zgłoszeniu rzekomej próby samobójczej nastolatka, którego w tym domu... w ogóle nie ma!" – mogliśmy przeczytać.

Spot PiS: Wraca Tusk, którego znamy

PiS zamieściło w sobotę (16 maja) na platformie X spot, w którym zestawiło kilka zdarzeń z czasów rządów Platformy Obywatelskiej (obecnie Koalicji Obywatelskiej): interwencję Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w redakcji tygodnika "Wprost" w 2014 r., pacyfikację protestów rolników w marcu 2024 r., siłowe wejście do Krajowej Rady Sądownictwa, nielegalne przejęcie mediów publicznych oraz interwencję w mieszkaniu prezesa TV Republika Tomasza Sakiewicza.

– Wraca Tusk, którego znamy. Policja bije ludzi. Prześladują dziennikarzy. Ty możesz być następny – mówi lektor w nagraniu.

