Więcej wejść policji. W nocy było fałszywe wezwanie do domu dyrektor biura posła

W piątek część mediów informuje o wejściu policji do mieszkania dziennikarza i szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Od kilku dni ktoś seryjnie dokonuje fałszywych zgłoszeń na policję wobec dziennikarzy Republiki. Okazuje się, że nastąpiło się kolejne wstrząsające zdarzenie tego typu. Wieczorem poinformował o nim parlamentarzysta PiS Dariusz Matecki. Poseł opublikował wpis i nagranie, na którym zrelacjonował, co się wydarzyło.

Policja wtargnęła w nocy do domu dyrektor biura posła PiS

"To, co wydarzyło się dzisiaj o 1:20 w nocy, przekracza wszelkie granice państwa prawa" – zaalarmował poseł. "Do domu mojej dyrektor biura poselskiego, gdzie znajduje się adres korespondencyjny mojego biura, wtargnęło dwóch policjantów. Bez przedstawienia się, bez okazania legitymacji – dokładnie tak, jak podczas głośnego najścia u redaktora Sakiewicza" – poinformował Matecki.

"Funkcjonariusze podali absurdalny pretekst o zgłoszeniu rzekomej próby samobójczej nastolatka, którego w tym domu... w ogóle nie ma!" – czytamy dalej.

Matecki: Skoordynowana akcja wymierzona w media i opozycję

"Według mnie mamy do czynienia ze skoordynowaną akcją wymierzoną w wolne media i opozycję. To nie przypadek, że w tym samym czasie nękany jest redaktor Sakiewicz, Klarenbach i Telewizja Republika" – napisał Matecki.

"W przypadku mojej dyrektor biura jest to brutalna próba zastraszenia chorej na nowotwór kobiety, która przez prokuratorskie zakazy Ślepokury ma odcięty kontakt ze mną. Ale nie damy się zastraszyć!" – podsumował.

"Kierwiński spowodował, że żyjemy w kraju, w którym posłowie opozycji i dziennikarze nieprzychylni rządowi – mają się zastanawiać, czy w środku nocy wejdzie im do domu policja strasząc małe dzieci, bądź powodując stres zagrażający życiu ich starszych rodziców" – dodał w jednym z kolejnych wpisów polityk PiS.

