"Ten komuch identyfikuje się jako prezydent". Zajączkowska-Hernik uderza w Czarzastego

Włodzimierz Czarzasty oświadczył w poniedziałek po zakończeniu Polsko-Hiszpańskiego Forum Parlamentarnego, że "rozmawialiśmy na temat migracji i powiem szczerze, bardzo wiele rzeczy Polska mogłaby się od Hiszpanii w tej materii nauczyć".

– Dziękuję wam za to. Wyobraźcie sobie państwo, że jest kraj, który przyjmuje pół miliona migrantów i traktuje tych ludzi jako szansę, a nie jako zagrożenie. Że można doprowadzić do tego, że dzięki temu przychód i budżetowy i rozwój kraju jest większy, niż bez tego. To mądra polityka – powiedział marszałek Sejmu.

Zajączkowska-Hernik uderza w Czarzastego. "Odlot"

Ewa Zajączkowska-Hernik, europoseł Konfederacji, oceniła we wpisie na platformie X, że to "odlot".

"Marszałek Czarzasty mówi, że pół miliona nielegalnych imigrantów, których zalegalizowała Hiszpania, to »szansa« i Polska powinna się tego uczyć" – przypomniała.

Zdaniem Ewy Zajączkowskiej-Hernik "tylko człowiek niespełna rozumu i mający gdzieś bezpieczeństwo Polaków może coś takiego proponować".

"Ten komuch, u którego lewicowa indoktrynacja wjechała tak mocno, że identyfikuje się jako prezydent, uważa, że Polska powinna się wzorować na polityce migracyjnej hiszpańskiego rządu i nazywa ją... »mądrą«" – dodała.

Europoseł Konfederacji podkreśliła, że "tam okazało się, że socjalistyczno-komunistyczny premier Sanchez zalegalizował ostatecznie nie 500 tysięcy, ale nawet 800 tysięcy imigrantów, którzy bezprawnie znaleźli się na terytorium kraju, co przyznali nawet tamtejsi lewicowi politycy".

"Absolutne wariactwo. Jak widać Czarzastemu marzy się wielka podmiana społeczna również u nas" – stwierdziła.

Ewa Zajączkowska-Hernik oceniła, że "te decyzje są tak »mądre«, że jeszcze zachęcają masy imigrantów z Afryki do inwazji za kraj i obciążają społeczeństwo, które będzie ponosić tego konsekwencje".

"Zamiast twardej weryfikacji przybyszów, surowego egzekwowania prawa i dbania o bezpieczeństwo własnych obywateli, hiszpańskie władze wybierają nagradzanie nielegalności. Nigdy nie idźmy tą drogą! Hiszpania nie powinna być stawiana za wzór, tylko natychmiast zostać wyłączona ze strefy Schengen dopóki nie zmieni swojej fanatycznej i destrukcyjnej polityki" – napisała.

Podkreśliła, że "Polska nie może popełnić błędów państw Europy Zachodniej".

"Musimy chronić nasze społeczeństwo i DEPORTOWAĆ nielegalnych imigrantów (oraz tych, którzy popełniają przestępstwa), a nie ich legalizować! Trzeba szczelnie pilnować zarówno wschodniej, jak i zachodniej granicy. Polska musi być bezpieczna" – stwierdziła Ewa Zajączkowska-Hernik.

