Wymiana ciosów i kolejne ofiary wojny. Roje dronów nad Ukrainą i Rosją

Jeśli chodzi o atak Ukrainy, to Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej zakomunikowało, że zestrzelono ponad 500 dronów. W ataku Ukrainy życie straciły co najmniej trzy osoby. Wiadomo, że trafiony został blok mieszkalny. Cele znajdowały się przede wszystkim w obwodzie moskiewskim. Strona rosyjska oznajmiła, że był to jeden z największych ataków Ukrainy od początku wojny.

Rosja i Ukraina atakują dronami

Z kolei strona ukraińska powiadomiła, że w nocy jej przeciwnicy użyli do ataków 287 dronów różnego typu. Z relacji wynika, że 279 maszyn zostało zestrzelonych lub unieszkodliwionych środkami walki elektronicznej.

Skutki rosyjskiego uderzenia odnotowano w kilku regionach kraju. W obwodzie chersońskim obrażeń doznało 16 osób, w tym dziecko. Z kolei w sąsiednim obwodzie zaporoskim rannych zostało siedem osób. Łącznie zginęły dwie osoby. Można przy tej okazji przypomnieć, że Ukraina ma na swoim terytorium olbrzymią ilość działających schronów i dobrze funkcjonujący system ostrzegania.

Ucierpiało kilka obwodów. Rosjanie nękają Charków i Kijów

Władze wojskowe obwodu zaporoskiego podały, że Rosjanie zaatakowali tam cele w aż 49 miejscowościach. Na wschodzie kraju uderzenia odnotowano w obwodzie charkowskim. Atakowanych było 14 miejscowości, w tym sam Charków. W tym regionie obrażeń doznało siedem osób. Dzień wcześniej Charków padł ofiarą rosyjskiego ataku rakietowego. Uszkodzone zostały napowietrzne linie energetyczne, wieżowiec i przystanki komunikacji miejskiej.

W obwodzie mikołajowskim rannych zostało dwoje mieszkańców. Jak podawano, rosyjskie uderzenia doprowadziły tam także do uszkodzenia infrastruktury cywilnej. Pojawiły się także komunikaty o ośmiu osobach rannych w obwodzie dniepropietrowskim, z czego troje to mieszkańcy Dniepru. Ponadto, w mieście uszkodzone zostały domy prywatne i przedsiębiorstwo.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w piątek, że strona ukraińska miała prawo uderzyć na obiekty naftowe i wojskowe na terytorium Federacji Rosyjskiej w odpowiedzi na tragiczny w skutkach atak, który dzień wcześniej spowodował co najmniej 24 ofiary śmiertelne w Kijowie.

