Polski system wykrywa drony. Za nami prezentacja

"Zgodnie z założeniami rozwiązanie ma opierać się na istniejącej infrastrukturze oświetleniowej, na której mogą zostać zamontowane sensory tworzące skalowalną sieć wykrywającą nisko latające obiekty. Polski Antydron wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy dźwięków wydawanych przez drony, co pozwala określić ich położenie oraz wyznaczyć trajektorię lotu, tworząc system wczesnego reagowania. Rozwiązanie ma zastosowania zarówno militarne, jak i cywilne. W obszarze cywilnym umożliwia wykrywanie m.in. wzrostów natężenia hałasu spowodowanych przez wystrzały, nocne wyścigi czy okrzyki wydawane przez zgromadzony tłum, a także mierzy tzw. zanieczyszczenie hałasem" – czytamy w komunikacie.

Rozwiązanie zaprezentowane przez Asseco składa się z sieci sensorów akustycznych umieszczonych na latarniach ulicznych, które jednocześnie zapewniają energię potrzebną do ich zasilania. Dane dźwiękowe zbierane przez czujniki są wysyłane do Platformy Internetu Rzeczy Asseco, wykorzystując sygnał sieci komórkowej. Następnie system dokonuje analizy z użyciem sztucznej inteligencji, przeprowadza klasyfikację jaki obiekt wykryto oraz monitoruje jak się porusza w przestrzeni powietrznej. Użytkownik może obserwować trajektorię lotu przemieszczającego się drona, a także tworzyć symulacje jego dalszej trasy. System wysyła także automatyczne powiadomienia w przypadku wykrycia nieautoryzowanego lotu w zdefiniowanych strefach bezpieczeństwa, wymieniono w informacji.

Polski Antydron działa nie tylko w przypadku dronów

System jest rozwinięciem istniejącej skalowalnej Platformy Internetu Rzeczy Asseco wykorzystywanej m.in. przez firmy telekomunikacyjne. Rozwiązanie znajduje zastosowanie w zarządzaniu dużą ilością liczników energii, wody i innego rodzaju urządzeniami IoT. Poza militarnymi Polski Antydron od Asseco posiada szereg zastosowań cywilnych.

"Polski Antydron może np. poinformować o niezarejestrowanej demonstracji na podstawie analizy natężenia głosu zgromadzonych uczestników. Innym przykładem użycia jest wykrywanie nielegalnych wyścigów samochodowych czy motocyklowych na ulicach miast w oparciu o informacje dotyczące przekroczenia norm hałasu spowodowanego pracą silników. Generowany automatycznie alert pozwoli szybciej zareagować odpowiednim służbom, co zwiększy ich skuteczność w walce z tym zjawiskiem" – powiedział wiceprezes Grzegorz Bartler, cytowany w materiale.

Ważnym etapem prac nad Polskim Antydronem jest wyeliminowanie false positives, czyli przypadków, gdy system myli dźwięk kosiarki czy skutera z tym wydawanym przez dron. Spółka przeprowadziła szereg testów, które pozwoliły uniknąć fałszywych alarmów, dzięki czemu użytkownik ma otrzymywać alerty tylko w potwierdzonych przypadkach, dodał wiceprezes.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. W 2025 r. miała 16,8 mld zł skonsolidowanych przychodów operacyjnych.

Czytaj też:

Incydent z rosyjskim dronem w Rumunii. Reaguje dowództwo polskiej armiiCzytaj też:

Turnieje sterowania dronami. Ciekawa propozycja Mentzena