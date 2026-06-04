Łotewski generał podaje datę ataku Rosji na NATO

Kaspars Pudans to łotewski generał, od stycznia 2025 roku dowódca sił zbrojnych Łotwy (Chief of Defence). Wcześniej kierował łotewską Gwardią Narodową (Zemessardze), czyli formacją ochotniczą będącą ważnym elementem obrony kraju

W rozmowie z "Financial Times" wojskowy ostrzega, że Rosja może wykorzystać przewagę technologiczną do ataku na NATO do końca 2028 roku. Ocenił, że kluczową rolę odgrywa tu zdolność Moskwy do masowej produkcji dronów podczas wojny. Wprowadzają innowacje, szybciej opracowują nowe rozwiązania i testują je na polu bitwy.

"Rosja i Ukraina lepiej rozumieją konieczność wdrażania nowych rozwiązań wojskowych. Tymczasem państwa NATO wciąż nadrabiają zaległości w wykorzystaniu dronów" – mówi generał. Dodał, że bezpośredni konflikt między Moskwą a NATO może rozpocząć się w trzech państwach bałtyckich, które są postrzegane jako trudne do obrony ze względu na bliskość Rosji.

Wyzwania dla NATO

"Mimo że NATO pozostaje silniejsze od Rosji pod względem potencjału konwencjonalnego, zwłaszcza lotnictwa, łotewski dowódca ostrzegł, że sojusz nadal stoi przed wyzwaniami związanymi ze zwiększaniem wydatków obronnych, rozbudową zdolności przemysłowych oraz wzmacnianiem wschodniej flanki" – przekonuje Kaspars Pudans.

Dowódca zaznaczył przy tym, że Rosja nie posiada obecnie wystarczających sił do przeprowadzenia pełnowymiarowej inwazji na państwa NATO, dopóki prowadzi działania wojenne w Ukrainie. Ostrzegł jednak, że zagrożenie może wzrosnąć po zakończeniu wojny.

"Działamy z założeniem, że agresja w jakiejś formie może nastąpić już dziś wieczorem" – ostrzegł. Łotysz zauważył, że obecnie zagrożenia takie jak sabotaż, cyberataki czy dezinformacja, stanowiące działania hybrydowe, różnią się od potencjalnej przyszłej agresji konwencjonalnej.

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