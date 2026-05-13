Amerykańscy żołnierze na Ukrainie. Ujawniono kulisy

Hegseth poinformował o decyzji podczas przesłuchania w Senacie. Jak podkreślił, na Ukrainę wysłano wielu wysokich rangą urzędników, dzięki czemu wiele się nauczono.

Jest projekt nowego memorandum między USA a Ukrainą

– Osobiście zatwierdziłem wysłanie tam dodatkowego personelu do szkolenia na polu walki z wykorzystaniem dronów – zarówno ofensywnego, jak i defensywnego – aby upewnić się, że wyciągniemy wszelkie możliwe wnioski z tego konfliktu i wdrożymy je na bieżąco w naszej obronie i ofensywie w erze, w której dominacja dronów jest niezbędna – powiedział Hegseth. – Właśnie dlatego w tym budżecie przewidziano tak dużo środków na inicjatywę Drone Domination, aby wyciągnąć wnioski z doświadczeń zdobytych na Ukrainie i innych polach bitew oraz zapewnić ich jak najszybsze wdrożenie we wszystkich siłach bojowych – dodał.

Jak poinformowała agencja UNIAN, Waszyngton i Kijów opracowały projekt wspólnego memorandum definiującego warunki ewentualnego nowego porozumienia obronnego między Stanami Zjednoczonymi a Ukraina.

Dzięki porozumieniu, strona ukraińska miałaby możliwość eksportu technologii wojskowych do Stanów Zjednoczonych i produkcji dronów w ramach wspólnych przedsięwzięć z amerykańskimi firmami. Nie podano jednak informacji, co Kijów miałby otrzymać w zamian.

Koniec wojny z Rosją? Putin zabrał głos

– Myślę, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca – powiedział w ubiegłym tygodniu prezydent Rosji Władimir Putin. Wyraził także gotowość do spotkania z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Putin powiedział dziennikarzom po obchodach Dnia Zwycięstwa w sobotę (9 maja), że może spotkać się z Zełenskim w Moskwie. Zadeklarował również gotowość do spotkania w innym kraju, ale tylko w celu podpisania ostatecznego porozumienia pokojowego.

Rosyjski prezydent podkreślił rolę Stanów Zjednoczonych w negocjacjach pokojowych, przy czym zastrzegł, że rozwiązanie tej sytuacji to przede wszystkim sprawa Rosji i Ukrainy.

Czytaj też:

Niemcy rozwijają z Ukrainą produkcję dronów. Błaszczak: A co robi rząd Tuska?Czytaj też:

Propozycja Ukrainy odrzucona. Rosja nie chce rozejmu