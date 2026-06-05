Amerykański sen

Żydowscy imigranci, Henry, Emanuel i Mayer Lehmanowie, przybyli do USA z Bawarii w połowie XIX stulecia. Drogę ku fortunie rozpoczęli od prowadzenia sklepu z artykułami bławatnymi – tak wówczas określano tkaniny – w stanie Alabama. Niebawem skoncentrowali się na handlu bawełną.

Mówiąc nawiasem tu w ich działalności pojawia się ślad polski, chociaż w literackim pierwowzorze spektaklu, jak i na scenie, pominięty. Otóż nadzorcą niewolników na plantacjach bawełnianych w tym stanie był wtedy Jan Zbyszewski – skądinąd przodek cenionych publicystów Wacława i Karola.