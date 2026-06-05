Koniec wojny na Ukrainie? Niemcy przygotowują się do negocjacji z Rosją

Niemiecki rząd od kilku tygodni prowadzi przygotowania do ewentualnych rozmów z Rosją dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie – poinformował w piątek tygodnik "Die Zeit", powołując się na źródła rządowe. Według gazety, w Berlinie rośnie przekonanie, że może otwierać się przestrzeń do podjęcia kontaktów dyplomatycznych między Europą a Rosją.

Jak podał "Die Zeit", w Urzędzie Kanclerskim regularnie odbywają się konsultacje poświęcone możliwym negocjacjom. Uczestniczą w nich przede wszystkim przedstawiciele Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Zdaniem źródeł cytowanych przez gazetę, "okno dla negocjacji między stroną europejską a Rosją stopniowo się otwiera".

Tygodnik zwraca uwagę, że kanclerz Niemiec Friedrich Merz dotychczas odrzucał wezwania do rozpoczęcia dialogu z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Obecnie stanowisko niemieckiego rządu ma opierać się na kilku zasadach: brak działań bez udziału Ukrainy, unikanie jednostronnych inicjatyw Berlina, ścisła współpraca z partnerami europejskimi oraz koordynacja działań ze Stanami Zjednoczonymi.

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Według "Die Zeit", rozważany jest model rozmów obejmujący Europę, Ukrainę, Rosję i USA. Gazeta podkreśla, że dla Berlina kluczowe znaczenie ma współpraca tzw. europejskiej trójki, czyli Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. W konsultacjach mają uczestniczyć również Polska i Włochy.

Doniesienia pojawiły się kilka dni po wypowiedzi rzecznika niemieckiego rządu Steffen Meyer, który zadeklarował gotowość Berlina do podjęcia rozmów z Rosją w celu zakończenia wojny, gdy pojawią się ku temu odpowiednie warunki. Podobne informacje o przygotowaniach niemieckich władz publikował wcześniej dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

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