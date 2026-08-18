Potężny atak na Moskwę. Ukraina wystrzeliła 620 dronów

Rosyjskie siły obrony powietrznej zestrzeliły 180 ukraińskich dronów nad obwodem moskiewskim podczas nocnego ataku – poinformował we wtorek (18 sierpnia) mer Moskwy Siergiej Sobianin.

Według jego relacji w kierunku stolicy i okolic skierowano łącznie 620 bezzałogowców. Był to jeden z największych ukraińskich ataków powietrznych na region od początku wojny.

Sobianin przekazał, że służby ratunkowe pracują w miejscach, w których spadły szczątki zestrzelonych maszyn. Nie podał jednak żadnych szczegółów dotyczących ofiar śmiertelnych ani zniszczeń.

Największy atak dronów na Moskwę od dwóch lat. Ukraina znów uderza w Wildberries

Rosyjskie władze poinformowały również o skutkach ataku w innych częściach kraju. W obwodzie moskiewskim uszkodzony został m.in. magazyn należący do firmy Wildberries, największego sklepu internetowego w Rosji. Rannych zostało co najmniej troje ludzi, w tym 10-letnia dziewczynka.

Atak objął także okupowany przez Rosję Krym. Według lokalnych władz doszło tam do przerw w dostawach energii elektrycznej, m.in. w południowej, północno-zachodniej i wschodniej części półwyspu.

Reuters zaznacza, że informacje o liczbie wykorzystanych dronów oraz zestrzelonych maszyn pochodzą z rosyjskich źródeł i nie zostały niezależnie zweryfikowane.

W ostatnich dniach Ukraina nasiliła ataki na cele w Rosji, odpowiadając na rosyjskie uderzenia na ukraińskie miasta i infrastrukturę. W minioną niedzielę (16 sierpnia) doszło do największego ataku na Rosję od początku wojny. Moskwa podała, że zestrzeliła ponad 800 ukraińskich dronów w różnych regionach kraju.





To największa wojna w Europie od 1945 roku

Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę trwa już piąty rok i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej.

Prezydent Rosji Władimir Putin w zamian za zakończenie wojny żąda kapitulacji Ukrainy. Chce całego Donbasu, w tym terytoriów, których nie kontroluje rosyjska armia.

Według agencji AFP, która powołuje się na dane amerykańskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną (ISW), gdyby Kijów spełnił warunki Moskwy, Rosja bez walki zyskałaby terytorium o powierzchni ok. 2300 km2 – niemal tyle, co Luksemburg (2590 km2), najbogatszy kraj UE.

Wojska rosyjskie atakują Ukrainę od 22 lutego 2022 r. To dłużej niż Armia Czerwona walczyła w II wojnie światowej, znanej w Rosji jako Wielka Wojna Ojczyźniana 1941-1945.

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