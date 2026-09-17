Policja weszła do domu Barbary Mróz-Gorgoń

Działania policji potwierdziła prokuratura w rozmowie z Wirtualną Polską. – Potwierdzam, że zlecone zostały czynności w kilku miejscach na terenie Dolnego Śląska – przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Nie wiadomo, do ilu lokali weszli funkcjonariusze. – Mogę powiedzieć, że trwają bardzo intensywne czynności w ramach śledztwa – dodał prok. Skiba.

Dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski poinformował za pomocą mediów społecznościowych, że policjanci z Dolnego Śląska zabezpieczają dokumenty i nośniki danych.

Mróz-Gorgoń kierowała pracami nad raportem "Polaków portret własny". Dokument został przygotowany przez Fundację Marka Polska Think Tank, której jest prezesem. Opracowanie, które kosztowało ok. 200 tys. zł, miało służyć diagnozie tego, jak Polacy postrzegają siebie jako naród, jakie wartości przypisują Polsce oraz jak oceniają potencjał kraju. Raport został ostro skrytykowany z powodu rażących błędów i wykorzystania sztucznej inteligencji.

Afera z Mróz-Gorgoń

Warszawska prokuratura wszczęła w sierpniu śledztwo dotyczące możliwych nieprawidłowości przy realizacji i rozliczeniu projektu "Marka Polska – podstrategia turystyczna". Za przedsięwzięcie odpowiadała merytorycznie Mróz-Gorgoń, a Ministerstwo Turystyki przeznaczyło na jego realizację blisko 180 tys. zł. Minister Kulasek ocenił, że jeśli doszło do naruszenia prawa, wszczęcie postępowania przez prokuraturę jest właściwym krokiem i powinno pozwolić na dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności.

Gdy afera ujrzała światło dzienne Mróz-Gorgoń zdecydowała się zrezygnować z piastowanego stanowiska. Jako powód decyzji podała... hejt. "Składam dymisję z funkcji Pełnomocniczki Rządu do spraw promocji marki Polski" – poinformowała pod koniec sierpnia w krótkim oświadczeniu. "Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. Mam nadzieję, że ważny dla Polski projekt będzie kontynuowany bez względu na trudności" – stwierdziła.

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