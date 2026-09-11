Co się stało z Mróz-Gorgoń? Nowe informacje od ministra

Barbara Mróz-Gorgoń zwróciła się o udzielenie rocznego urlopu zdrowotnego. Informację tę przekazał minister nauki Marcin Kulasek, który podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu rozmawiał w tej sprawie z rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Czesławem Zającem. Uczelnia prowadzi postępowanie mające wyjaśnić, czy doszło do naruszenia zasad rzetelności naukowej. Analizowana ma być również praca habilitacyjna Mróz-Gorgoń.

Postępowanie ws. Mróz-Gorgoń

Rektor zaznaczył, że uczelnia zajęła się sprawą pod koniec sierpnia, a obecnie postępowanie prowadzi rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich. Jego zadaniem jest ustalenie, czy doszło do złamania obowiązujących standardów i przepisów. Jednocześnie rektor podkreślił, że sprawa dotyczy działalności pozauczelnianej, dlatego na tym etapie nie można przesądzać o jej wyniku. Zgodnie z przepisami rzecznik ma sześć miesięcy na rozpatrzenie tego typu sprawy.

Równolegle warszawska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące możliwych nieprawidłowości przy realizacji i rozliczeniu projektu "Marka Polska – podstrategia turystyczna". Za przedsięwzięcie odpowiadała merytorycznie Mróz-Gorgoń, a Ministerstwo Turystyki przeznaczyło na jego realizację blisko 180 tys. zł. Minister Kulasek ocenił, że jeśli doszło do naruszenia prawa, wszczęcie postępowania przez prokuraturę jest właściwym krokiem i powinno pozwolić na dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności.

Afera z Mróz-Gorgoń

"Składam dymisję z funkcji Pełnomocniczki Rządu do spraw promocji marki Polski" – poinformowała pod koniec sierpnia w krótkim oświadczeniu Barbara Mróz-Gorgoń. "Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. Mam nadzieję, że ważny dla Polski projekt będzie kontynuowany bez względu na trudności" – stwierdziła.

Mróz-Gorgoń kierowała pracami nad raportem "Polaków portret własny". Dokument został przygotowany przez Fundację Marka Polska Think Tank, której jest prezesem. Opracowanie, które kosztowało 200 tys. zł, miało służyć diagnozie tego, jak Polacy postrzegają siebie jako naród, jakie wartości przypisują Polsce oraz jak oceniają potencjał kraju. Raport został ostro skrytykowany z powodu rażących błędów i wykorzystania sztucznej inteligencji.

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