Ambasada Ukrainy reaguje na akcję Brauna. "Wstydliwe i niemoralne zachowanie"

Lider Konfederacji Korony Polskiej, europoseł Grzegorz Braun opublikował w czwartek (10 kwietnia) w mediach społecznościowych nagranie, na którym on i inne osoby uderzają młotem w kamienny obelisk pomnika będącego grobem żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii w miejscowości Białystok w powiecie hrubieszowskim (woj. lubelskie), którzy polegli w walce z NKWD w 1946 r.

"Obelisk obrażający pamięć ofiar ukraińskiego Ludobójstwa na Polakach powinien zostać usunięty profesjonalnymi narzędziami natychmiast po udokumentowaniu przestępstwa banderyzmu" – napisał Braun w serwisie X.

Reakcja ambasady Ukrainy. Mocne słowa

Ambasada Ukrainy w Polsce ostro potępiła incydent przy ukraińskim miejscu pamięci w pobliżu wsi Liski na Lubelszczyźnie. Według placówki przedstawiciele skrajnej prawicy mieli przed kamerami dopuścić się zbezczeszczenia grobu poległych ukraińskich żołnierzy. Ambasada oczekuje reakcji polskich władz i pociągnięcia odpowiedzialnych do odpowiedzialności.

Ukraińska ambasada opublikowała oświadczenie dotyczące zdarzenia przy miejscu pamięci w Białymstoku w pobliżu wsi Liski w województwie lubelskim. Placówka określiła je jako kolejny akt wandalizmu wymierzony w ukraińskie miejsce pamięci.

"Wczoraj przywódcy skrajnie prawicowej partii przed kamerami zbezcześcili grób poległych ukraińskich żołnierzy" – przekazała ambasada. Placówka odniosła zdarzenie do trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jej zdaniem w sytuacji zagrożenia dla bezpieczeństwa Ukrainy, Polski i całej Europy wykorzystywanie miejsc pochówku do walki politycznej jest niedopuszczalne.

"To wstydliwe i niemoralne zachowanie, które zasługuje na jednoznaczne potępienie" – napisano.

Ambasada oczekuje reakcji polskich władz

W oświadczeniu podkreślono, że groby poległych nie powinny stawać się narzędziem politycznych sporów. "Groby poległych nie mogą być narzędziem walki politycznej. Pamięć o zmarłych nie może być podstawą politycznego spektaklu. Bez wyjątków i podwójnych standardów" – zaznaczyła ambasada.

Ukraińska placówka zaapelowała jednocześnie do polskich władz o zbadanie sprawy, ustalenie odpowiedzialnych oraz przywrócenie uszkodzonego miejsca do właściwego stanu. Domaga się również działań, które miałyby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.

"Historia powinna być badana przez historyków. Polegli muszą być czczeni z godnością. A groby – chronione" – podsumowała Ambasada Ukrainy w Polsce.

Czytaj też:

Agresywny Ukrainiec zaczepiał nastolatków i pluł na policjantów Czytaj też:

Prezes ZUS powiedział to wprost o Ukraińcach. Padła konkretna kwota