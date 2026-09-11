Reporter TV Republika skazany za słowa o prokurator Adamiak

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wydał 11 września wyrok w sprawie Michała Jelonka. Reporter TV Republika został uznany za winnego zarzucanego mu czynu i skazany na 120 stawek dziennych grzywny po 30 zł każda. Łącznie daje to 3600 zł. Sąd zdecydował również o podaniu wyroku skazującego do publicznej wiadomości – informuje w piątek "Rzeczpospolita".

Sprawa sięga stycznia 2024 r. Podczas transmitowanej na żywo konferencji prasowej premiera Donalda Tuska Jelonek zapytał, czy autorytet ówczesnego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara "polega na przywróceniu do pracy w prokuraturze prokurator Adamiak, która przyczyniła się do uwięzienia białoruskiego opozycjonisty Bialackiego?".

Chodzi o Alesia Bialackiego, laureata Pokojowej Nagrody Nobla, który został zwolniony w grudniu 2025 roku przez reżim Alaksandra Łukaszenki z więzienia.

Adamiak oskarżyła dziennikarza

Pełniąca funkcję rzecznika Prokuratora Generalnego Anna Adamiak uznała zawartą w pytaniu dziennikarza tezę za nieprawdziwą i zniesławiającą. W marcu 2024 r. skierowała przeciwko dziennikarzowi prywatny akt oskarżenia na podstawie art. 212 Kodeksu karnego.

"Sąd po przeprowadzeniu dowodów w procesie przeciwko panu Michałowi Jelonkowi doszedł do przekonania, że teza zawarta w pytaniu pana Jelonka miała charakter zniesławiający, a sam pan Jelonek miał szczególny – wynikający z prawa prasowego – obowiązek jej zweryfikowania" – przekazał mec. Michał Zacharski, pełnomocnik prokurator Adamiak.

To niejedyna sprawa związana z rozpowszechnianiem informacji, jakoby Adamiak miała przyczynić się do uwięzienia białoruskiego opozycjonisty. W listopadzie 2025 r. przeprosiny za opublikowanie dwóch artykułów zawierających podobną sugestię opublikował redaktor naczelny portalu Niezależna.pl Grzegorz Wierzchołowski – zauważa "Rzeczpospolita".

Wyrok dotyczący Michała Jelonka nie jest prawomocny, co oznacza, że możliwa jest apelacja.

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