Kontrowersyjne nominacje Bodnara. W tle skandal sprzed lat

Resort sprawiedliwości poinformował w piątek, że Prokurator Generalny, minister Adam Bodnar podjął "pierwszy krok" ws. zdegradowanych przez Zbigniewa Ziobrę prokuratorów.

Jak przekazano, z dniem 26 stycznia Prokurator Generalny powołał na stanowiska prokuratorów Prokuratury Krajowej: prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie Annę Adamiak, prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola Andrzeja Janeckiego, prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie Artura Kassyka, prokuratora Prokuratury Regionalnej w Łodzi Krzysztofa Karsznickiego, prokuratora Prokuratury Regionalnej w Krakowie Marka Jamrogowicza oraz prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marzenę Kowalską.

Kontrowersyjni prokuratorzy

Jak przypominają media, prokuratorzy Adamiak i Karsznicki mają w swojej przeszłości niechlubny epizod związany z uwięzieniem białoruskiego działacza opozycyjnego Alesia Bialackiego.

W 2011 r. polska prokuratura w odpowiedzi na wniosek o pomoc prawną władz Białorusi, przekazała jej materiał dowodowy w postaci historii rachunków bankowych opozycjonisty, "który mógł być wówczas podstawą kolejnych represji wobec białoruskiego opozycjonisty oraz jego zatrzymania przez białoruskie organy śledcze na początku sierpnia 2011 r. i skazania za rzekome przestępstwa podatkowe".

To właśnie Anna Adamiak, która w 2011 roku była referentem białoruskiego wniosku, przekazała go do realizacji, pomimo negatywnego stanowiska prokurator Elżbiety Janickiej z Działu Obrotu Prawnego z Zagranicą w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Adamiak zignorowała również zalecenie ówczesnego Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, który wskazywał, że wnioski z Białorusi należy traktować ze szczególną ostrożnością.

W związku z przekazaniem materiałów dotyczących opozycjonisty białoruskiemu reżimowi, w ówczesnej Prokuraturze Generalnej stanowisko stracił prokurator Krzysztof Karsznicki, dyrektor departamentu zajmującego się współpracą międzynarodową oraz jego zastępca. Wobec prokurator Anny Adamiak bezpośrednio zajmującej się sprawą w Prokuraturze Generalnej wszczęto postępowanie dyscyplinarne, które w pierwszej instancji zakończyło się umorzeniem wobec znikomej szkodliwości społecznej czynu, zaś w drugiej uniewinnieniem 15 czerwca 2016 r. Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podjął jednak decyzję o degradacji Adamiak i Karsznickiego.

Kim jest Bialacki

Bialacki jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla z 2022 roku, a także założycielem organizacji "Wiasna", która zajmuje się ochroną praw człowieka. W więzieniu działacz przebywa od 2021 roku. Początkowo władze w Mińsku oskarżały go o niepłacenie podatków, później zarzuty zmieniono na kontrabandę i finansowanie protestów. Sprawa jest postrzegana przez białoruskich opozycjonistów jako próba stłumienia "Wiasny".

