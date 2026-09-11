Dzieje się przed wyborami w Krakowie. Gibała traci przewagę

Wyścig o fotel prezydenta Krakowa robi się coraz bardziej zacięty. Najnowszy sondaż IBRiS pokazuje mocny wzrost notowań Moniki Piątkowskiej, która niemal zrównała się z dotychczasowym liderem Łukaszem Gibałą. Różnica między nimi wynosi zaledwie 0,5 pkt proc.

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa są konsekwencją majowego referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego.

Dotychczas wyraźnym faworytem był bezpartyjny Łukasz Gibała. W poprzednim badaniu cieszył się poparciem 21 proc. ankietowanych. Najnowszy sondaż IBRiS, przeprowadzony 7-8 września, pokazuje jednak istotną zmianę. Poparcie dla Gibały spadło o 3,4 pkt proc. i wynosi obecnie 17,6 proc.

Piątkowska tuż za Gibałą

Największy wzrost zanotowała popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska. W porównaniu z poprzednim badaniem zyskała 5 pkt proc. i może obecnie liczyć na 17,1 proc. głosów.

Oznacza to, że do Gibały traci już tylko 0,5 pkt proc., a walka o pierwsze miejsce pozostaje otwarta.

Na trzeciej pozycji znalazł się Michał Drewnicki. Kandydat PiS również poprawił swoje notowania – z 10,7 do 13,2 proc. To wzrost o 2,5 pkt proc.

Krakowianie wybiorą prezydenta spośród ośmiu kandydatów

Pierwsza tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa odbędzie się 27 września. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy głosów, druga tura zostanie przeprowadzona 11 października.

W wyścigu o fotel włodarza miasta ostatecznie zarejestrowano 8 kandydatów:

Michał Drewnicki – PiS

Jan Hoffman – jeden z inicjatorów referendum

Aleksandra Owca – Razem

Monika Piątkowska – kandydatka popierana przez KO i PSL

Łukasz Gibała – Kraków dla Mieszkańców

Michał Klimek – Konfederacja Korony Polskiej

Daria Gosek-Popiołek – Lewica

Sławomir Pietrzyk – SDPL.

Sensacją jest wypadnięcie z wyborów Bartosza Bocheńczaka, kandydata Konfederacji. Nie udało mu się uzyskać wymaganej liczby prawidłowych podpisów. Jego odwołanie również zostało odrzucone – według decyzji ważnych było 2745 podpisów, podczas gdy 2289 zakwestionowano.

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