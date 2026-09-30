Druga tura wyborów w Krakowie. Sztab Gibały wydał oświadczenie

W komunikacie zamieszczonym na profilu Łukasza Gibały poinformowano, że sztabom nie udało się uzgodnić kwestii uczestnictwa w debatach przed drugą turą wyborów. Oba sztaby porozumiały się jednak co do możliwości przeprowadzenia jednej dyskusji.

"Ograniczony czas uniemożliwiał nam udział we wszystkich, które chciały zorganizować media, doszliśmy więc do porozumienia, że weźmiemy udział w jednej debacie telewizyjnej. Zależało nam na tym, żeby mogły wziąć w niej udział wszystkie posiadające koncesję na nadawanie w Polsce telewizje informacyjne. Każda z nich ma swoich zwolenników i każdy z nich ma prawo taką debatę obejrzeć. Wszyscy są mieszkańcami Krakowa i nikogo nie wolno dyskryminować ze względu na jego poglądy" – podkreślono w komunikacie.

"Debata wszystkich telewizji jest najbardziej sprawiedliwą i uczciwą jej formą. Na dziś, oprócz wystąpień medialnych podczas których Łukasz Gibała będzie przedstawiał swój program i ofertę dla mieszkańców, nasz kandydat będzie, podczas codziennych aktywności, systematycznie spotykał się z mieszkańcami Krakowa" – wskazano.

Wyniki wyborów na prezydenta Krakowa

Łukasz Gibała zwyciężył w pierwszej turze przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa, zdobywając 36,38 proc. głosów – wynika z danych przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Monika Piątkowska uzyskała 29,91 proc. głosów. Kandydaci zmierzą się ze sobą w drugiej turze, którą zaplanowano na 11 października.

Wybory na pierwszej turze zakończyli: kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki (17,5 proc.), współprzewodnicząca partii Razem Aleksandra Owca (6,91 proc.), kandydatka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek (4,81 proc.), Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (4,11 proc.) oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej (0,37 proc.). Frekwencja wyniosła 43,5 proc.

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