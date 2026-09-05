Zacznijmy od tego, że Tusk to patologiczny kłamca

Jeśli miałbym streścić sejmowe wystąpienie Donalda Tuska, w którym uderzał w opozycję z wykorzystaniem akt śledztwa ws. Zondakrypto, zrobiłbym to tak jak zrobiłem to na jednym z rysunków: "Przemysław Kral… postać znana panu Nawrockiemu. Oskarża, go mój kolega Waldek, a broni mój kolega Romek".

Ale nie jestem w tym jakoś szczególnie odkrywczy, analogia ze słynnym wywiadem u Bogdana Rymanowskiego, w którym Tusk usiłował uderzyć trzęsącymi się łapkami w Karola Nawrockiego przy pomocy „postaci znanej” Jacka Murańskiego, dość łatwo się narzuca.