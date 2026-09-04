Brat Ziobry żąda od Tuska przeprosin. "To absurdalny atak na rodzinę polityka"

W piątek w trakcie obrad Sejmu premier Donald Tusk informował o śledztwie w sprawie Zondacrypto. Szef rządu cytował m.in. fragmenty zeznań "głównego zeznającego" w sprawie. Nie wiadomo dokładnie, o kogo chodzi, ale prawdopodobnie mowa o Przemysławie Kralu, byłym szefie Zondacyrpto, który od pewnego czasu współpracuje z prokuraturą w tej sprawie.

"Zbyszek zapoznał się z aktami (chodzi o akty oskarżenia wobec tej osoby) mówił, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom" – miał wyjaśniać świadek.

– Ta osoba zeznała też, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to Fundacja Suwerennej Polski – przekazał premier Donald Tusk w Sejmie.

W kwietniu premier informował, że fundacja Instytut Polski Suwerennej otrzymała od Zondacrypto 450 tysięcy złotych. Z oświadczenia majątkowego Zbigniewa Ziobry wynika, że polityk PiS pożyczył od własnej fundacji 57 tysięcy złotych.

Brat Ziobry domaga się przeprosin

Na słowa Donalda Tuska z Sejmu zareagował brat byłego ministra sprawiedliwości Witold Kornicki, który wystosował do premiera wezwanie przedsądowe, w którym domaga się sprostowania nieprawdziwych informacji i osobistych przeprosin. "Premier Tusk z mównicy Sejmu wrzucił mnie do sprawy Zondacrypto jednym zdaniem: że pieniądze miały iść przez „fundację, którą zakładał brat pana Ziobry”. Nie wymienił nazwiska. Nie musiał. W tym kraju brat Zbigniewa Ziobry jest jeden. I to ja" – wskazuje Kornicki.

"Nie zakładałem żadnej fundacji. Ani „Suwerennej Polski”, ani żadnej innej. Nie doradzałem w ich tworzeniu. Nie pośredniczyłem. W ich KRS nie figuruję. W życiu nie spotkałem nikogo z Zondacrypto. Nie byłem ich klientem. Nie świadczyłem im usług. Nigdy nie kupowałem kryptowalut. Jedyny „dowód” Premiera: pokrewieństwo. Reszta to urywek zeznania, które Tusk odczytał — i zostawił publiczności fałszywy obraz. To nie pomyłka, a niedorzeczny, absurdalny atak na rodzinę polityka. To desperacka próba uwiarygodnienia ataku na mojego brata, uczciwego człowieka i patriotę" – czytamy w oświadczeniu, którego treść publikujemy jako pierwsi.

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