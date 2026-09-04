PiS zadowolone z wystąpienia Tuska. "Podał prawicy pomocną dłoń"

Kamila Baranowska pisze na łamach Interii o reakcji polityków PiS na ostatnie wystąpienie premiera. Donald Tusk w Sejmie bardzo ostro atakował opozycję za aferę Zondacrypto.

Jeden z polityków uważa, że premier "podał prawicy pomocną dłoń". – Atakując w sposób oszalały oskarżeniami o grubym kalibrze na podstawie jedynie zeznań gościa, który jest totalnie niewiarygodny i który dzisiaj chodzi na pasku Giertycha, to totalna kompromitacja. Przecież to jest przekaz dla Zembaczyńskiego, nikt poważny tego nie kupi – stwierdził.

Piątek dotyczył jednak nie tylko sprawy Zondacrypto, ale przede wszystkim głosowania nad kandydaturą Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego.

– To jest polityczne złoto. Przecież pchanie na siłę do Trybunału kogoś, kto nie spełnia nawet wymogów formalnych, to jest jak prezent dla opozycji – twierdzi rozmówca Interii.

W PiS nie mają bowiem wątpliwości, że w sprawie Berka interweniuje prezydent Nawrocki.

Burzliwe obrady Sejmu

W piątek nie brakowało w Sejmie emocji. Posłowie wybrali bowiem nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Został nim Maciej Berek, który do niedawna pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, a przez premiera Donalda Tuska był nazywany "prawą ręką". W głosowaniu wzięło udział 437 posłów. Berek uzyskał 226 głosów. Większość bezwzględna wynosiła 219.

Część posłów koalicji rządzącej wyłamała się. Przeciwko Berkowi zagłosowali: Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej, Paweł Śliz z Polski 2050 oraz Rafał Komarewicz z Centrum, a także – co najbardziej zaskakujące – marszałek Sejmu i przewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty, mimo że jeszcze kilka tygodni temu deklarował, iż zagłosuje tak, jak ustali większość członków jego ugrupowani

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