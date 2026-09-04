Zaskakujące nagranie obiega sieć. Posłowie szczekali w Sejmie

Do niecodziennej sytuacji doszło w trakcie przemówienia szefa MON. Jedna z posłanek zaczęła wydawać z siebie nietypowe odgłosy przypominające szczekanie psa.

Popis został nagrany przez wiceszefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakuba Stefaniaka. Polityk opublikował nagranie w mediach społecznościowych.

"W czasie wystąpienia wicepremiera patoprawica zaczęła… szczekać! Tak! To nie żart" – napisał.

Sytuację komentował później Donald Tusk podczas swojego wystąpienia w Sejmie. – Możecie tutaj, nie wiadomo jakie cuda wymyślać na mównicy. Możecie wykrzykiwać, tu jedna z pań posłanek na przykład szczekała – mówił szef rządu.

Głos zabrał również szef MSWiA Marcin Kierwiński. - Ja teraz bywam rzadziej w Sejmie, od dwóch lat nie jestem posłem, ale muszę powiedzieć, że czegoś takiego jak dzisiaj, w wykonaniu bodajże pani posłanki Chorosińskiej, to ja jeszcze nie widziałem No, ta pani szczekała. Dziwne praktyki – mówił minister spraw wewnętrznych.

Dominika Chorosińska po wyborach w 2023 roku przez dwa tygodnie pełniła funkcję ministra kultury w tzw. trzecim rządzie Mateusza Morawieckiego.

Burzliwe obrady Sejmu

W piątek nie brakowało w Sejmie emocji. Posłowie wybrali bowiem nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Został nim Maciej Berek, który do niedawna pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, a przez premiera Donalda Tuska był nazywany "prawą ręką". W głosowaniu wzięło udział 437 posłów. Berek uzyskał 226 głosów. Większość bezwzględna wynosiła 219.

Część posłów koalicji rządzącej wyłamała się. Przeciwko Berkowi zagłosowali: Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej, Paweł Śliz z Polski 2050 oraz Rafał Komarewicz z Centrum, a także – co najbardziej zaskakujące – marszałek Sejmu i przewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty, mimo że jeszcze kilka tygodni temu deklarował, iż zagłosuje tak, jak ustali większość członków jego ugrupowania.

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